Определились почти все участники футбольной евровесны: кто где сыграет
Сегодня состоялись практически все заключительные матчи в еврокубках. Еще один участник определится в Лиге конференций, так как матч "Тоттенхэма" и "Ренна" перенесли из-за коронавируса.
Подробнее о том, кто и куда прошел - в материале РБК-Украина.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Сеяные (победители групп): "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Аякс", "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Лилль", "Ювентус".
Несеяные (вторые места): "ПСЖ", "Атлетико", "Спортинг", "Интер", "Бенфика", "Вильяреал", "Зальцбург", "Челси".
ЛИГА ЕВРОПЫ
Участники 1/16 финала
Сеяные: "Бетис", "Рейнджерс", "Реал Сосьедад", "Наполи", "Олимпиакос", "Лацио", "Динамо З", "Брага".
Несеяные: "Барселона", "Боруссия Д", "Зенит", "Порту", "Лейпциг", "Севилья", "Шериф", "Аталанта".
В 1/8 финала ЛЕ уже пробились победители своих групп: "Айнтрахт", "Байер", "Вест Хэм", "Лион", "Монако", "Спартак", "Црвена Звезда", "Галатасарай".
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
Участники 1/16 финала
Сеяные: "Маккаби Т", "Партизан", "Буде-Глимт", "Раннерс", "Славия", ПАОК, "Карабах".
Еще одно место определится по итогам завершения матчей в группе G. Здесь должны позже сыграть "Тоттенхэм" и "Ренн". Пока на втором месте в группе идет "Витесс", однако в случае победы их сместят "шпоры".
Несеняные: "Спарта", "ПСВ", "Лестер", "Фенербахче", "Олимпик", "Митьюлланд", "Селтик", "Рапид".
В 1/8 финала ЛК прошли победители групп: "ЛАСК", "Гент", "Рома", "АЗ", "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель".
Жеребьевка стадии плей-офф всех турниров состоится в понедельник, 13 декабря.