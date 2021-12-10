Определились почти все участники футбольной евровесны: кто где сыграет

Сегодня состоялись практически все заключительные матчи в еврокубках. Еще один участник определится в Лиге конференций, так как матч "Тоттенхэма" и "Ренна" перенесли из-за коронавируса.

Подробнее о том, кто и куда прошел - в материале РБК-Украина.