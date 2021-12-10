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Определились почти все участники футбольной евровесны: кто где сыграет

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Пятница 10 декабря 2021 00:14
Определились почти все участники футбольной евровесны: кто где сыграет Фото: в еврокубках состоялись практически все матчи (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня состоялись практически все заключительные матчи в еврокубках. Еще один участник определится в Лиге конференций, так как матч "Тоттенхэма" и "Ренна" перенесли из-за коронавируса.

Подробнее о том, кто и куда прошел - в материале РБК-Украина.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Сеяные (победители групп): "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Аякс", "Реал", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Лилль", "Ювентус".

Несеяные (вторые места): "ПСЖ", "Атлетико", "Спортинг", "Интер", "Бенфика", "Вильяреал", "Зальцбург", "Челси".

ЛИГА ЕВРОПЫ

Участники 1/16 финала

Сеяные: "Бетис", "Рейнджерс", "Реал Сосьедад", "Наполи", "Олимпиакос", "Лацио", "Динамо З", "Брага".

Несеяные: "Барселона", "Боруссия Д", "Зенит", "Порту", "Лейпциг", "Севилья", "Шериф", "Аталанта".

В 1/8 финала ЛЕ уже пробились победители своих групп: "Айнтрахт", "Байер", "Вест Хэм", "Лион", "Монако", "Спартак", "Црвена Звезда", "Галатасарай".

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

Участники 1/16 финала

Сеяные: "Маккаби Т", "Партизан", "Буде-Глимт", "Раннерс", "Славия", ПАОК, "Карабах".

Еще одно место определится по итогам завершения матчей в группе G. Здесь должны позже сыграть "Тоттенхэм" и "Ренн". Пока на втором месте в группе идет "Витесс", однако в случае победы их сместят "шпоры".

Несеняные: "Спарта", "ПСВ", "Лестер", "Фенербахче", "Олимпик", "Митьюлланд", "Селтик", "Рапид".

В 1/8 финала ЛК прошли победители групп: "ЛАСК", "Гент", "Рома", "АЗ", "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель".

Жеребьевка стадии плей-офф всех турниров состоится в понедельник, 13 декабря.

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