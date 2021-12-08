"Бенфика" обыграла "Динамо" и выбила "Барселону" из ЛЧ

Киевское "Динамо" не смогло завершить на мажорной ноте свои выступления в Лиге чемпионов. В последнем туре группового этапа "бело-синие" уступили на выезде "Бенфике" (0:2), которая благодаря победе смогла обойти "Барселону" и пробиться в плей-офф ЛЧ.

Португальцы со старта показали, что настроены только на победу. И уже на 30 секунде счет чуть не открыли. Яремчук легко прошел Сироту и по сути вышел один в один с Бущаном, который удар украинского "орла" отразил, после чего уже по пустым воротам пробивал Силва, но был неточным.

Киевляне спустя пару минут смогли прийти в себя и ответить еще более убойным моментом. Буяльский обработал мяч в штрафной, отыграл Отаменди и Вертонгена и покатил на Цыганкова, но тот с шести метров умудрился пробить выше пустых ворот.

А далее португальцы таки забили. На 16-й минуте Мариу ворвался в штрафную и отпасовал на Яремчука, который смог таки пробить мимо Бущана - 1:0. Для украинца, к слову, это первый гол в футболке "Бенфики" за последние 10 матчей.

Не прошло и 10 минут, как киевляне пропустили и второй раз. Вербич неудачно попытался отобрать мяч у игрока португальского клуба, после чего тот отлетел в штрафную точно на Жилберто. Бразилец быстро среагировал на такой подарок, отправив круглый в дальний верхний угол ворот "Динамо" - 2:0.

Во второй половине "орлы" отдали инициативу киевлянам и стали действовать от обороны. "Динамо" же попыталось действовать более остро в атаке и на 56-й минуте чуть один мяч не отыграли - после углового Миколенко смог пробить с пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.

Еще один отличный шанс забить киевляне получили на 75-й минуте. Шапаренко отдал шикарную передачу за спины защитникам на набегающего Тымчика, но тот вместо передачи вдоль на Гармаша решил пробить. Удар также был опасным, но кипер "Бенфики" с ним справился. Также Влахидимос смог выручить португальский клуб и после удара Буяльского - мяч после рикошета летел прямо за шиворот кипера "орлов".

"Бенфика" таки смогла додержать победный для себя счет, который, благодаря поражению "Барселоны" в параллельном матче от "Баварии" (0:3), позволил ей пробиться в плей-офф ЛЧ. "Динамо" же финишировало на последнем месте лишь с одним очком в активе. "Барса" - третья.

"БЕНФИКА" - "ДИНАМО" 2:0

Яремчук, 16, Жилберто, 22

"Бенфика": Влаходимос - Алмейда, Отаменди, Вертонген - Жилберто (Лазаро, 73), Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Мариу (Таарабт, 73), Гримальдо - Силва (Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82)

"Динамо": Бущан - Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Вербич (Де Пена, 64) - Гармаш