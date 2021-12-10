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Зінченко і Яремчук в ЛЧ, Маліновський і Ярмоленко в ЛЄ: хто з українців пробився в євровесну

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П'ятниця 10 грудня 2021 07:00
Зінченко і Яремчук в ЛЧ, Маліновський і Ярмоленко в ЛЄ: хто з українців пробився в євровесну Фото: Роман Яремчук голом допоміг " Бенфіці "обіграти" Динамо " і пробитися в плей-офф ЛЧ (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Жоден український клуб не зміг пробитися в євровесну за підсумками виступів у групових раундах Ліги чемпіонів - "Динамо" і "Шахтар", і Ліги конференцій - "Зоря". Попри це навесні українським уболівальникам буде за кого повболівати - на стадії плей-офф гратимуть чотири представники збірної України, які виступають за закордонні клуби.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У головному клубному турнірі Європи продовжать виступи Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" і Роман Яремчук з "Бенфікою". Зінченко в цьому сезоні має мало ігрової практики в англійській Прем'єр-лізі, проте в ЛЧ зіграв у більшості матчів (4). Яремчук же своїм голом у ворота "Динамо" дозволив португальцям здобути перемогу, яка і вивела їх у плей-офф, змістивши на друге місце"Барселону".

Могла ця компанія поповнитися і Русланом Малиновським, але сьогодні його "Аталанта" в битві за друге місце групи F поступилася "Вільяреала" (2:3) і гратиме лише в Лізі Європи. До слова, сам Малиновський відзначився в матчі своїм дебютним в нинішній ЛЧ голом.

Також в ЛЄ виступатиме і Андрій Ярмоленко зі своїм "Вест Хемом". Якщо в АПЛ Ярмола практично не виходить, то в єврокубках поки основним гравцем, зігравши в п'яти матчах - чотири в основі і раз виходив на заміну. На його рахунку один гол.

Крім цього в Лізі конференцій продовжать виступи Роман Безус з "Гентом" і Тарас Качараба зі "Славією".

Раніше РБК-Україна писало повний список учасників єврокубкової весни.

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Олександр Зінченко Манчестер Сити Ярмоленко Ліга чемпіонів Ліга Європи
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