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"Аталанта" и "Вильяреал" разыграли последнюю путевку в плей-офф ЛЧ: кто прошел дальше

Новина українською →
Бергамо, Четверг 09 декабря 2021 21:56
"Аталанта" и "Вильяреал" разыграли последнюю путевку в плей-офф ЛЧ: кто прошел дальше Фото: гол Руслана Малиновского не помог "Аталанте" в матче против "Вильяреала" (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 9 декабря, определился последний участник плей-офф Лиги чемпионов. "Вильяреал" на выезде смог одержать минимальную победу над "Аталантой" - 3:2, сохранив за собой второе место в группе.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Поединок должен был состояться вчера, однако из-за сильных снегопадов в итальянском Бергамо поединок перенесли на сегодня. "Аталанте" Руслана Малиновского для выхода в плей-офф нужна была лишь победа. К слову, сам Малиновский начал матч со скамейки запасных.

И с первых минутах все пошло не по плану итальянцев. Данджума на 3-й минуте вывел вперед "желтую субмарину". А на 42-й минуте Капу удвоил преимущество испанского клуба.

После перерыва на поле появился Малиновский, но буквально сразу же счет стал и вовсе разгромным для "Аталанты" - третий гол для "Вильяреала" забил Данджума.

Но затем итальянцы включились. Причем сделал это именно украинец, который на 71-й минуте ударом из-за пределов штрафной сократил отставание - 1:3.

А через еще девять минут градус поединка поднялся до максимума, когда Сапата отправил второй мяч в сетку испанского клуба - 2:3.

На последних минутах "Аталанта" устроила настоящий штурм ворот "Вильяреала" и несколько убойных моментов для того, чтобы как минимум сравнять счет имела, но все же поединок завершился минимальной победой испанского клуба. В итоге именно "Вильяреал" проходит в плей-офф ЛЧ со второго места, "Аталанта" продолжит свои выступления в Лиге Европе.

&quot;Аталанта&quot; и &quot;Вильяреал&quot; разыграли последнюю путевку в плей-офф ЛЧ: кто прошел дальшеТаким образом в плей-офф ЛЧ сыграют "Ман Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Бенфика", "МЮ", "Вильяреал", "Лилль", "Зальцбург", "Ювентус" и "Челси".

В Лиге Европы выступления продолжат - "Лейпциг", "Порту", "Боруссия Д", "Шериф", "Барселона", "Аталанта", "Севилья" и "Зенит".

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