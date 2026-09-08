На зиму можливе енергетичне перемир'я з РФ: джерело про візит Віткоффа і Кушнера

За його словами, головний результат поїздок до Москви спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера полягає в тому, що тепер російського диктатора Володимира Путіна оточують не лише "яструби", що підштовхують його до продовження війни проти України.

Зокрема, американці, спецпредставник Кирило Дмитрієв та помічник глави Кремля Юрій Ушаков відкрили для диктатора можливість дипломатії.

При цьому якісь істотні дипломатичні прориви навряд чи можливі до виборів до російської Держдуми, які відбудуться 18-20 вересня, а вже після цього можливий тристоронній або навіть чотиристоронній (із залученням низки європейських країн) саміт, найімовірніше, в одній із країн Перської затоки.

"Очевидно, до зими чи на зиму є можливість як мінімум обмеженого перемир'я, наприклад, без взаємних ударів по енергооб'єктах. А далі можуть виникнути можливості для подальшого врегулювання", - зазначив співрозмовник.

За його словами, основний аргумент, який застосовували американці, заперечуючи проти планів Путіна продовжувати ескалацію - те, що в усі попередні рази, зокрема взимку, ця ескалація не дозволяла Росії досягти жодних практичних результатів і Україна не так і зламалася, отже, цього не вийде і цього разу.

Компроміси з енергетики

Нагадаємо, лише сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність знайти компроміс із Росією у питанні енергетики та зерна.

При цьому він наголосив, що йти на зустріч має не лише Київ, а й Москва.

До речі, раніше глава української держави наголошував, що США вивчають варіанти деескалації між Україною та Росією на зимовий період. І вже є ідеї щодо енергетики та постачання зерна. Деталей Зеленський не розкрив.