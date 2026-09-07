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США розглядають зимову деескалацію між Україною і РФ, вже є ідеї, - Зеленський

21:04 07.09.2026 Пн
2 хв
Україна шукає дипломатичні шляхи до миру
aimg Олена Бджола
США розглядають зимову деескалацію між Україною і РФ, вже є ідеї, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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США вивчають, чи можуть Україна та Росія вжити заходів для деескалації війни протягом зими. І одночасно з цим відновити переговори щодо ширшої мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Axios.

Зимова деескалація

Зеленський вважає, що тижні перед зимою пропонують вікно для дипломатії. Хоча на думку президента, російський диктатор Володимир Путін розраховує на ще одну жорстоку зиму для послаблення України.

Зеленський впевнений, що навіть якщо Путін не хоче деескалації, США здатні чинити на нього тиск.

Президент після зустрічі в Києві з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером отримав меседж, який вони привезли з Москви. Він полягав у тому, що "росіяни готові до переговорів".

Нові ідеї

Віткофф і Кушнер привезли також деякі нові ідеї, каже Зеленський. Він відмовився розкривати виданню всі деталі. Проте деякі з обговорень стосувалися потенційних кроків деескалації з боку Росії та України до та протягом зими.

"Є ідеї щодо енергетичних об'єктів та щодо зернових поставок, щодо експорту нафти й газу. У нас різні інтереси, у нас з Росією", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що новий підхід США як відновлення переговорів і спроба досягти домовленостей, які б дозволили Україні та Росії пережити зиму без значної ескалації, "дуже близькі до реальності цих розмов" (з Віткоффом і Кушнером - ред.).

За його словами, метою буде знайти кроки до або під час зими, "які можуть наблизити сторони до миру".

Раніше РБК-Україна писало, що після зустрічей у Москві та Києві американська сторона повідомила про прогрес у мирному процесі та узгодженні графіка наступних переговорів.

Також повідомлялося, що 6 вересня спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели день в Києві. Американська сторона зустрілась з президентом Володимиром Зеленським, українською переговорною командою та представниками Європи.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Війна Росії проти України
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