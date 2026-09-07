США розглядають зимову деескалацію між Україною і РФ, вже є ідеї, - Зеленський

США вивчають, чи можуть Україна та Росія вжити заходів для деескалації війни протягом зими. І одночасно з цим відновити переговори щодо ширшої мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Axios.

Зимова деескалація

Зеленський вважає, що тижні перед зимою пропонують вікно для дипломатії. Хоча на думку президента, російський диктатор Володимир Путін розраховує на ще одну жорстоку зиму для послаблення України.

Зеленський впевнений, що навіть якщо Путін не хоче деескалації, США здатні чинити на нього тиск.

Президент після зустрічі в Києві з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером отримав меседж, який вони привезли з Москви. Він полягав у тому, що "росіяни готові до переговорів".

Нові ідеї

Віткофф і Кушнер привезли також деякі нові ідеї, каже Зеленський. Він відмовився розкривати виданню всі деталі. Проте деякі з обговорень стосувалися потенційних кроків деескалації з боку Росії та України до та протягом зими.

"Є ідеї щодо енергетичних об'єктів та щодо зернових поставок, щодо експорту нафти й газу. У нас різні інтереси, у нас з Росією", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що новий підхід США як відновлення переговорів і спроба досягти домовленостей, які б дозволили Україні та Росії пережити зиму без значної ескалації, "дуже близькі до реальності цих розмов" (з Віткоффом і Кушнером - ред.).

За його словами, метою буде знайти кроки до або під час зими, "які можуть наблизити сторони до миру".