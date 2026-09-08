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На зиму возможно энергетическое перемирие с РФ: источник о визите Уиткоффа и Кушнера

18:18 08.09.2026 Вт
2 мин
Собеседник РБК-Украина назвал главный результат поездок Уиткоффа к Путину
aimg Милан Лелич aimg Иван Носальский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Украина и Россия могут объявить ограниченное перемирие этой зимой. В частности, рассматривается взаимная пауза в ударах по энергетике.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, главный результат поездок в Москву спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера состоит в том, что теперь российского диктатора Владимира Путина окружают не только "ястребы", подталкивающие его к продолжению войны против Украины.

В частности, американцы, спецпредставитель Кирилл Дмитриев и помощник главы Кремля Юрий Ушаков открыли для диктатора возможность дипломатии.

При этом какие-то существенные дипломатические прорывы едва ли возможны до выборов в российскую Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября, а уже после этого возможен трехсторонний либо даже четырехсторонний (с привлечением ряда европейских стран) саммит, вероятнее всего, в одной из стран Персидского залива.

"Очевидно, до зимы или на зиму есть возможность как минимум ограниченного перемирия, например, без взаимных ударов по энергообъектах. А дальше могут возникнуть возможности и для дальнейшего урегулирования", - отметил собеседник.

По его словам, основной аргумент, который применяли американцы, возражая против планов Путина продолжать эскалацию - то, что во все предыдущие разы, в частности зимой, эта эскалация не позволяла России добиться никаких практических результатов и Украина не так и сломалась, следовательно, этого не получится и на этот раз.

Компромиссы по энергетике

Напомним, только сегодня, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности найти компромисс с Россией в вопросе энергетики и зерна.

При этом он подчеркнул, что идти на встречу должен не только Киев, но и Москва.

К слову, ранее глава украинского государства отмечал, что США изучают варианты деэскалации между Украиной и Россией на зимний период. И уже есть идеи по энергетике и поставкам зерна. Деталей Зеленский не раскрыл.

Такие заявления президент сделал после первого визита спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Детальнее о их поездке - в материале РБК-Украина.

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