Зимові канікули в Україні: коли почнуться та скільки триватимуть

Згідно з постановою Кабміну №1003, навчальний рік 2025-2026 триває з 1 вересня до 30 червня, але школи мають право коригувати як дати канікул, так і структуру навчального процесу. Педагогічні ради ухвалюють рішення з огляду на навчальне навантаження, безпекову ситуацію, потреби учнів, готовність персоналу та епідемічні ризики. Єдина вимога - загальна тривалість канікул має становити не менше 30 днів.

Орієнтовно уряд рекомендує зимові канікули з 27 грудня по 11 січня, проте це лише орієнтир. Уже є попередні рішення в регіонах:

Київ: 25 грудня - 11 січня;

25 грудня - 11 січня; Івано-Франківськ: 22 грудня - 11 січня;

22 грудня - 11 січня; Рівне: 20 грудня - 4 січня;

20 грудня - 4 січня; Чернівці: школи самі обирають дати канікул, однак у більшості навчальних закладів вони триватимуть з 24 грудня до 6 січня;

школи самі обирають дати канікул, однак у більшості навчальних закладів вони триватимуть з 24 грудня до 6 січня; Луцьк: 25 грудня - 7 січня.

Різниця в датах пояснюється тим, що під час воєнного стану школи мають ширшу автономію й можуть змінювати графік через безпекові ризики, повітряні тривоги, відключення світла чи зростання захворюваності.