Зимние каникулы в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

Согласно постановлению Кабмина №1003, учебный год 2025-2026 длится с 1 сентября до 30 июня, но школы имеют право корректировать как даты каникул, так и структуру учебного процесса. Педагогические советы принимают решение, учитывая учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью, потребности учеников, готовность персонала и эпидемические риски. Единственное требование - общая продолжительность каникул должна составлять не менее 30 дней.

Ориентировочно правительство рекомендует зимние каникулы с 27 декабря по 11 января, однако это лишь ориентир. Уже есть предварительные решения в регионах:

Киев: 25 декабря - 11 января;

25 декабря - 11 января; Ивано-Франковск: 22 декабря - 11 января;

22 декабря - 11 января; Ровно: 20 декабря - 4 января;

20 декабря - 4 января; Черновцы: школы сами выбирают даты каникул, однако в большинстве учебных заведений они продлятся с 24 декабря по 6 января;

школы сами выбирают даты каникул, однако в большинстве учебных заведений они продлятся с 24 декабря по 6 января; Луцк: 25 декабря - 7 января.

Разница в датах объясняется тем, что во время военного положения школы имеют более широкую автономию и могут менять график из-за рисков безопасности, воздушных тревог, отключения света или роста заболеваемости.