Для випускників 9-х класів вводять ЗНО: які предмети доведеться здавати
Починаючи з 2028 року, випускники 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Відповідна норма передбачена наказом Міністерства освіти і науки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Перші предмети для оцінювання
У травні 2028 року дев’ятикласники здадуть ДПА з української мови та літератури та математики. У наступні роки планується розширити перелік предметів, включивши природничі дисципліни, громадянсько-історичні предмети та іноземні мови.
Як проходитиме тестування
Для проведення атестації буде створено спеціальну освітню платформу. Розроблення завдань та адміністрування тестування здійснюватиме Український центр оцінювання якості освіти.
Компетентнісний підхід у завданнях
Завдання ДПА будуть орієнтовані на компетентності, зокрема включатимуть розгорнуті та усні форми відповідей, що дозволить краще оцінити знання та навички учнів.
Що відбувається цього року
У 2025/2026 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів скасована через особливості освітнього процесу під час війни.
Читайте також про те, що з вересня 2026 року студенти університетів та коледжів отримуватимуть удвічі більші виплати. У Держбюджеті передбачено 6,6 млрд грн на академічні та іменні стипендії - на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.
Раніше ми писали про те, що у 2026 році частина українських коледжів розпочне роботу у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Це частина експериментального проекту з впровадження змін, закладених у Закон "Про професійну освіту".