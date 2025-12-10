ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Для випускників 9-х класів вводять ЗНО: які предмети доведеться здавати

Середа 10 грудня 2025 14:22
UA EN RU
Для випускників 9-х класів вводять ЗНО: які предмети доведеться здавати З 2028 року у 9 класи повертається ЗНО (фото ілюстративне : Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Починаючи з 2028 року, випускники 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Відповідна норма передбачена наказом Міністерства освіти і науки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Перші предмети для оцінювання

У травні 2028 року дев’ятикласники здадуть ДПА з української мови та літератури та математики. У наступні роки планується розширити перелік предметів, включивши природничі дисципліни, громадянсько-історичні предмети та іноземні мови.

Як проходитиме тестування

Для проведення атестації буде створено спеціальну освітню платформу. Розроблення завдань та адміністрування тестування здійснюватиме Український центр оцінювання якості освіти.

Компетентнісний підхід у завданнях

Завдання ДПА будуть орієнтовані на компетентності, зокрема включатимуть розгорнуті та усні форми відповідей, що дозволить краще оцінити знання та навички учнів.

Що відбувається цього року

У 2025/2026 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів скасована через особливості освітнього процесу під час війни.

Читайте також про те, що з вересня 2026 року студенти університетів та коледжів отримуватимуть удвічі більші виплати. У Держбюджеті передбачено 6,6 млрд грн на академічні та іменні стипендії - на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році частина українських коледжів розпочне роботу у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Це частина експериментального проекту з впровадження змін, закладених у Закон "Про професійну освіту".

Читайте РБК-Україна в Google News
ВНО МОН Школа Освіта в Україні
Новини
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті