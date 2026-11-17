Зимові канікули в українських школах у 2026-2027 навчальному році переважно розпочнуться наприкінці грудня і триватимуть до першої декади січня. Водночас у деяких містах учні відпочиватимуть довше.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, коли школярі підуть на зимові канікули в різних регіонах країни.

Коли зимові канікули у 2026-2027 навчальному році

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №847 від 1 липня 2026 року, навчальний рік розпочався 1 вересня 2026 року і триватиме до 30 червня 2027 року.

За рекомендованою структурою навчального року, перший семестр завершиться 23 грудня, а після зимових канікул навчання відновиться 11 січня. Другий семестр триватиме до 28 травня 2027 року.

Загальний рекомендований графік канікул такий:

осінні - з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року;

- з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року; зимові - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;

- з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року; додаткові для першокласників - з 15 до 21 лютого 2027 року;

- з 15 до 21 лютого 2027 року; весняні - з 22 до 28 березня 2027 року.

Графік зимових канікул у містах України

У різних регіонах дати зимового відпочинку відрізняються. Зокрема, частина шкіл перенесла осінні канікули на грудень, тому учні матимуть довший зимовий відпочинок.

Орієнтовні терміни канікул у містах України:

Київ - 24 грудня - 10 січня. Для першокласників також передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

- 24 грудня - 10 січня. Для першокласників також передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого. Дніпро - 25 грудня - 6 січня.

- 25 грудня - 6 січня. Львів - 24 грудня - 6 січня.

- 24 грудня - 6 січня. Одеса - 26 грудня - 10 січня.

- 26 грудня - 10 січня. Харків - 24 грудня - 10 січня. В окремих школах початок канікул може бути 25, 26 або 28 грудня.

- 24 грудня - 10 січня. В окремих школах початок канікул може бути 25, 26 або 28 грудня. Миколаїв - орієнтовно 28 грудня - 10 січня.

- орієнтовно 28 грудня - 10 січня. Хмельницький - 19 грудня - 3 січня.

- 19 грудня - 3 січня. Тернопіль - 14 грудня - 10 січня.

- 14 грудня - 10 січня. Івано-Франківськ - 24 грудня - 11 січня.

- 24 грудня - 11 січня. Рівне - 19 грудня - 3 січня.

- 19 грудня - 3 січня. Вінниця - до 10 січня. Початок канікул у школах може відрізнятися: 21 або 26 грудня.

- до 10 січня. Початок канікул у школах може відрізнятися: 21 або 26 грудня. Житомир - 24 грудня - 10 січня. Для першокласників також передбачений додатковий тиждень відпочинку з 15 до 21 лютого.

- 24 грудня - 10 січня. Для першокласників також передбачений додатковий тиждень відпочинку з 15 до 21 лютого. Черкаси - 25 грудня - 10 січня.

- 25 грудня - 10 січня. Суми - 26 грудня - 10 січня. В окремих школах канікули можуть розпочатися 28 грудня.

- 26 грудня - 10 січня. В окремих школах канікули можуть розпочатися 28 грудня. Полтава - 24 грудня - 24 січня.

- 24 грудня - 24 січня. Чернівці - 22 грудня - 10 січня.

- 22 грудня - 10 січня. Ужгород - 22 грудня - 10 січня.

- 22 грудня - 10 січня. Луцьк - 24 грудня - 10 січня.

- 24 грудня - 10 січня. Запоріжжя - орієнтовно 28 грудня - 10 січня.

- орієнтовно 28 грудня - 10 січня. Херсон - 25 грудня - 10 січня.

- 25 грудня - 10 січня. Чернігів - 25 грудня - 10 січня.

- 25 грудня - 10 січня. Кропивницький - 26 грудня - 10 січня.

- 26 грудня - 10 січня. Донеччина - в окремих школах канікули заплановані з 24 грудня до 10 січня.

- в окремих школах канікули заплановані з 24 грудня до 10 січня. Луганщина - на сайтах окремих шкіл вказаний період з 25 грудня до 10 січня.

Де школярі відпочиватимуть найдовше

Найраніше зимові канікули розпочнуться у школах Тернополя - 14 грудня. У Тернопільській міськраді пояснюють, що такий графік пов'язаний із тим, що протягом першого семестру учні навчалися по суботах.

У Хмельницькій області в 158 школах осінні канікули перенесли на грудень, тому зимовий відпочинок буде довшим. В Одеській області у 270 школах учні також матимуть три тижні зимових канікул замість звичних двох, оскільки восени не відпочивали.

Найдовший період зимового відпочинку серед наведених міст запланували у Полтаві - з 24 грудня до 24 січня.

Водночас остаточні дати канікул визначає кожен заклад освіти самостійно. Тому графік може відрізнятися залежно від школи, організації навчального процесу та безпекової ситуації.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: постанова Кабінету міністрів України №847 від 1 липня 2026 року, повідомлення Київської міської державної адміністрації, управління освіти Миколаївської міської ради, офіційні сайти закладів освіти у Львові, Хмельницькому, Сумах, Полтаві, Чернівцях, Ужгороді, Херсоні, Чернігові, Кропивницькому, Краматорську, Лисичанську, а також опубліковані графіки навчального року закладів освіти Одеси, Рівного та Вінницької області, а також повідомлення "Суспільного".