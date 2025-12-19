Зимове сонцестояння без морозів: яка погода буде на вихідних і коли прийде холод

На погоду в Україні впродовж вихідних днів (20-21 грудня) продовжить впливати антициклон. Проте пізніше може прийти похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, найближчим часом в Україні переважатиме "синоптична ситуація без особливих змін".
На погоду продовжить впливати антициклон, тож буде хмарно й туманно. Без істотних опадів.
Денна температура повітря впродовж суботи (20 грудня) та неділі (21 грудня) очікується:
У Києві в найближчі суботу та неділю опадів також не передбачається.
Погода буде прохолодною, проте помірною - близько 1-3 градусів тепла.
Діденко зауважила також, що в неділю - 21 грудня - буде день зимового сонцестояння.
Йдеться про найкоротший день року, з якого все "зрушується на весну".
"Хоча й 21-го грудня погодні умови особливо не зміняться, проте це надважливий день і астрономічно, і психологічно, бо саме цей день, хоча цього наочно ніби не видно, але зрушує нас до до весни. І саме цього дня ми знаємо, що весна точно прийде", - поділилась експерт.
Діденко розповіла українцям, що відома приказка "Сонце - на літо, зима - на мороз" - справді не просто так.
"Адже якраз на Різдво, із 25-го грудня, в Україні розпочнеться похолодання", - повідомила синоптик.
Водночас вона зауважила, що більш детальна інформація - про те, яким саме буде похолодання, та на скільки градусів може впасти температура повітря - буде надана в подальших "уточнених прогнозах".
"А поки що бажано доробити те, що необхідно зробити на вулиці, підготувати тепліший одяг, усіляке можливе утеплення в оселях, не хвилюватися, бо взимку похолодання - нормальна річ", - підсумувала фахівець.
