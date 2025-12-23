Зимове похолодання зі снігом: де на Різдво до -12 і чого чекати від погоди в Україні далі

Де в Україні найближчим часом буде найхолодніше

За словами експерта, в цілому впродовж поточного робочого тижня - від сьогодні й до п'ятниці, 26 грудня - синоптична ситуація в Україні "повертатиме на такі, зимові процеси".

"Погода поступово набуватиме зимового характеру. Більш прохолодне повітря надходитиме з півночі та північного сходу", - поділився представник УкрГМЦ.

Отже, найхолодніше впродовж найближчих днів буде саме на півночі та сході України.

"Там у нічні години буде до -12°C. За рахунок того, що буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску... І там буде менше хмарності, через що буде інтенсивніше охолоджуватись приземний шар повітря. І таким чином воно буде вистигати", - пояснив Семиліт.

Тим часом найтепліше в денні години по території України буде на Закарпатті й на півдні.

"Це у нас традиційно так виходить завжди, що Закарпаття... просто захищене горами від ось цих холодних вітрів з півночі. А південь - просто південніше знаходиться", - зауважив синоптик.

Що буде з погодою в Україні завтра, 24 грудня

Семиліт розповів, що сьогодні (у вівторок, 23 грудня) температурні значення "відчутних змін не зазнають".

"Лише на північному сході країни вночі вже було прохолодніше", - додав він.

При цьому у більшості областей місцями можливий невеликий мокрий сніг (в Одеській області - з дощем, за рахунок проходження атмосферного фронту).

Найтепліше сьогодні на крайньому півдні та на Закарпатті - до +5°C. Тоді як в середньому по Україні значення температури можуть коливатись від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Проте вже завтра (у середу, 24 грудня) зниження температури впродовж доби очікується у більшості областей.

"Значення температури будуть в межах 3-8 градусів морозу. Вночі на півночі та сході країни до -12°C", - повідомив синоптик.

Найтепліше при цьому буде на Закарпатті та півдні країни, де вночі очікується від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу, а вдень - до +5°C.

"У південно-західній частині буде хмарно, невеликий сніг. В Одеській області - з дощем. У Карпатах і на Прикарпатті - помірний сніг очікуємо", - поділився Семиліт.

Він додав, що на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця.

"Тож варто бути уважними та обережними. Ті, хто ще не "перевзув" автівки - бажано це зробити, щоб не зазнати ніякого лиха", - нагадав експерт.

На решті території, згідно з його даними, буде хмарно з проясненнями. Переважно без опадів.

"Вітер буде північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах очікуємо місцями на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. І там навіть можлива за таких умов хуртовина", - додав представник УкрГМЦ.

Чого чекати від погоди на Різдво Христове

"У четвер, 25 грудня, на Різдво в Україні буде хмарно, з проясненнями", - повідомив синоптик.

Він пояснив, що в цей день "погоду визначатиме вже поле підвищеного атмосферного тиску".

"Буде переважно без опадів. Лише у Карпатах вночі пролітатиме невеликий сніг", - додав Семиліт.

Температура повітря вночі:

в середньому по Україні - коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу;

на сході та північному сході країни - може бути до -12°C;

на Закарпатті та в Криму - від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу.

У денні години температура повітря в Україні очікується орієнтовно від 1 до 6 градусів морозу (на Закарпатті та в Криму - тепліше, до +5°C).

Як зміниться погода в Україні у п'ятницю й суботу

Ближче до кінця тижня до України буде надходити циклон із північного сходу.

З огляду на це у п'ятницю, 26 грудня, невеликий сніг очікується:

вночі - на північному сході країни;

вдень - по території України (крім західних областей).

Тим часом на сході й південному сході - може бути навіть помірний сніг.

"Температура в нічні години буде в межах 2-8 градусів морозу. У Карпатах і на Прикарпатті до -11°C", - повідомив Семиліт.

Вдень прогнозують в середньому від 0 до -5 градусів за Цельсієм.

У західних областях і на крайньому півдні країни - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Наступного дня - в суботу, 27 грудня - невеликий сніг очікується:

вночі - по Україні (крім крайнього заходу);

вдень - на Лівобережжі.

"Значення температури впродовж доби будуть у межах від 0 до 5 градусів морозу. Вночі у Карпатах до -8°C. Вдень на Правобережжі значення коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла", - розповів синоптик УкрГМЦ.

Він пояснив, що в цілому наприкінці робочого тижня (26-27 грудня) помірний сніг може бути на південному сході та сході країни - у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонська областях.

"Тому там, можливо, навіть і утвориться якийсь такий більш істотний сніговий покрив, який можна так сказати, що "трішки буде утримуватись", - додав Семиліт.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

За словами представника Укргідрометцентру, про подальшу ситуацію з погодою в Україні - наступного тижня, або ж наприкінці грудня, говорити поки що зарано.

"В цілому ми поки що не бачимо (точно, - Ред.), що буде (з погодою, - Ред.) до кінця місяця... Це вже більш далекоглядний прогноз", - пояснив він.

Водночас Семиліт зауважив, що згідно з попередніми даними (орієнтовним прогнозом, який ще може змінюватись) "можна сказати, що в цілому така ось, трішки морозна ситуація буде залишатись".

Синоптик додав, що про дуже сильні морози наразі не йдеться.

"До -4-5 градусів можуть коливатись значення у нічні години. У денні години - також ближче до нуля. Тобто якихось таких істотних змін, прямо до якихось "лютих морозів", ми поки що не бачимо", - поділився експерт.

Так само складно сказати станом на зараз, чи може пізніше утворитись сніговий покрив у певних локаціях.

"Будемо слідкувати та потім повідомляти вже трішки пізніше", - підсумував Семиліт.