Зимняя работа в Украине: кого ищут чаще всего и где платят до 65 тысяч гривен

Зимой в Украине традиционно активизируется рынок сезонной занятости. Больше всего вакансий работодатели предлагают в строительстве, производстве, торговле и логистике, а также в сегменте работы без опыта для студентов и начинающих специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Какие вакансии самые популярные

Лидером по количеству объявлений стала профессия разнорабочего в сфере строительства - работодатели разместили 828 вакансий с медианной зарплатой 23,9 тыс. гривен.

Второе место заняли вакансии из категории "Начало карьеры/студенты" - 460 объявлений. Именно они собрали больше всего отзывов, ведь часто не требуют опыта и предусматривают частичную занятость. Медианная зарплата в этой категории составляет 10 тыс. гривен.

В тройку лидеров также вошли строители - 312 вакансий с медианной зарплатой 42,5 тыс. гривен.

Производство, торговля и логистика

В категории "Производство/рабочие специальности" наибольшую активность зафиксировали в подкатегории "другое" - 244 объявления. Речь идет о вакансиях фасовщиков, складских работников, заправщиков, сортировщиков и других вспомогательных специальностей. Медианная зарплата здесь - 18,5 тыс. гривен.

В сфере торговли чаще всего ищут продавцов - 94 вакансии с медианной зарплатой 24,3 тыс. гривен.

В логистике и доставке больше всего объявлений приходится на водителей - 66 вакансий, медианная зарплата - 30 тыс. гривен.

Какие строительные специальности оплачивают лучше всего

Кроме разнорабочих, в зимний период сохраняется спрос и на более квалифицированные строительные профессии. В частности:

монтажники - 70 вакансий, медианная зарплата 40 тыс. гривен;

фасадчики - 36 вакансий, медианная зарплата 65 тыс. гривен

маляры - 24 вакансии, медианная зарплата более 36 тыс. гривен.

Общая картина рынка

Аналитики отмечают, что сезонный рынок труда в преддверии зимы формируют прежде всего строительство, производство, торговля и логистика, а также вакансии для студентов и начинающих. Именно эти направления сосредотачивают больше всего объявлений и откликов, тогда как уровень оплаты существенно отличается в зависимости от профессии и формата занятости.