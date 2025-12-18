"Зимова підтримка" 6500: Мінсоцполітики розповіло, коли чекати виплату

Читайте також про те, що в Україні розширили перелік торгівельних мереж, де можна витратити кошти програми "Зимова підтримка" на продукти українського виробництва. Кількість учасників зросла до 10 мереж, а магазинів - до понад 1 780 по всій країні.

Раніше ми писали про те, на що саме дозволено витрачати гроші із програми "Зимова підтримка" у відділеннях "Укрпошти".