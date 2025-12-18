"Зимняя поддержка" 6500: Минсоцполитики рассказало, когда ждать выплату

Заявку на получение "Зимней поддержки" в размере 6 500 гривен подали 414 295 украинцев. Для тех, кто получил согласование, но не получил выплату, средства поступят в течение 10 дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram.
Прием заявлений на единовременную выплату 6500 гривен для наименее защищенных категорий населения завершился 17 декабря. Всего подано 414 295 заявлений, из которых 350 866 уже согласованы.
Тем, кто получил подтверждение, но еще не получил средства, выплата поступит в течение 10 дней.
Государство уже профинансировало более 272 544 заявок на общую сумму 1,7 млрд гривен. Среди первых расходов:
Выплаты имеют целевое назначение: в течение полугода их можно потратить на одежду, обувь и лекарства.
