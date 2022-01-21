Зимняя Олимпиада-2022: расписание игр

В этом году зимняя Олимпиада 2022 состоится в Пекине. Соревнования начнутся уже 2 февраля - за два дня до церемонии открытия и продлятся до 20 февраля включительно.
Подробнее о расписании игр - в материале РБК-Украина.
Открытие зимних Олимпийских игр-2022.
Закрытие зимних Олимпийских игр-2022
Фото: расписание игр зимней Олимпиады-2022 (olympics.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, какие виды спорта представлены на нынешних зимних Олимпийских играх.
Также РБК-Украина раскрывало главные факты о соревнованиях в Пекине.