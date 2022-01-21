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Зимова Олімпіада-2022: розклад ігор

Автор: Сергій Пишкін

Цього року зимова Олімпіада 2022 відбудеться в Пекіні. Змагання розпочнуться вже 2 лютого - за два дні до церемонії відкриття й триватимуть до 20 лютого включно.

Детальніше про розклад ігор - в матеріалі РБК-Україна.

Перший день (2 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • керлінг - відбіркове змагання.

Другий день (3 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • керлінг - відбіркове змагання;
  • фристайл - відбіркове змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;

Третій день (4 лютого) зимової Олімпіади-2022

Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022.

  • керлінг - відбіркове змагання;
  • фігурне катання - відбіркове змагання;
  • хокей - відбіркове змагання.

Четвертий день (5 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • санний спорт - відбіркове змагання;
  • сноуборд - відбіркове змагання;
  • фрістайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;
  • шорт-трек - фінальні змагання.

П'ятий день (6 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • стрибки з трампліна - фінальні змагання;
  • санний спорт - фінальні змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • фігурне катання - відбіркове змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання.

Шостий день (7 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • стрибки з трампліна - фінальні змагання;
  • санний спорт - відбіркове змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • фігурне катання - фінальні змагання;
  • фристайл - відбіркове змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;
  • шорт-трек - фінальні змагання.

Сьомий день (8 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - фінальні змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • санний спорт - фінальні змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • фігурне катання - відбіркове змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;

Восьмий день (9 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • лижне двоборство - фінальні змагання;
  • санний спорт - фінальні змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;
  • шорт-трек - фінальні змагання.

Дев'ятий день (10 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • санний спорт - фінальні змагання;
  • скелетон - відбіркове змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • фігурне катання - фінальні змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;

Десятий день (11 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • стрибки з трампліна - відбіркове змагання;
  • скелетон - фінальні змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;
  • шорт-трек - фінальні змагання.

Одинадцятий день (12 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • стрибки з трампліна - фінальні змагання;
  • скелетон - фінальні змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • фігурне катання - відбіркове змагання;
  • хокей - відбіркове змагання.

Дванадцятий день (13 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • бобслей - відбіркове змагання;
  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • фристайл - відбіркове змагання;
  • хокей - відбіркове змагання;
  • шорт-трек - фінальні змагання.

Тринадцятий день (14 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • бобслей - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • стрибки з трампліна - фінальні змагання;
  • сноуборд - відбіркове змагання;
  • фігурне катання - фінальні змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання.

Чотирнадцятий день (15 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • бобслей - фінальні змагання;
  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижне двоборство - фінальні змагання;
  • сноуборд - фінальні змагання;
  • фігурне катання - відбіркове змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання.

П'ятнадцятий день (16 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • керлінг - фінальні змагання;
  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - фінальні змагання;
  • шорт-трек - фінальні змагання.

Шістнадцятий день (17 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - відбіркове змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижне двоборство - фінальні змагання;
  • фігурне катання - фінальні змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - фінальні змагання;

Сімнадцятий день (18 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • бобслей - відбіркове змагання;
  • керлінг - фінальні змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • фігурне катання - відбіркове змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - відбіркове змагання.

Вісімнадцятий день (19 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • біатлон - фінальні змагання;
  • бобслей - фінальні змагання;
  • гірськолижний спорт - фінальні змагання;
  • керлінг - фінальні змагання;
  • ковзанярський спорт - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • фігурне катання - фінальні змагання;
  • фристайл - фінальні змагання;
  • хокей - фінальні змагання.

Дев'ятнадцятий день (20 лютого) зимової Олімпіади-2022:

  • бобслей - фінальні змагання;
  • керлінг - фінальні змагання;
  • лижні гонки - фінальні змагання;
  • фігурне катання - відбіркове змагання;
  • хокей - фінальні змагання.

Закриття зимових Олімпійських ігор-2022

Фото: розклад ігор зимової Олімпіади-2022 (olympics.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які види спорту представлені на цьогорічних зимових Олімпійських іграх.

Також РБК-Україна розкривало найголовніші факти про змагання у Пекіні.

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