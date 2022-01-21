Зимова Олімпіада-2022: розклад ігор

Цього року зимова Олімпіада 2022 відбудеться в Пекіні. Змагання розпочнуться вже 2 лютого - за два дні до церемонії відкриття й триватимуть до 20 лютого включно.
Детальніше про розклад ігор - в матеріалі РБК-Україна.
Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022.
Закриття зимових Олімпійських ігор-2022
Фото: розклад ігор зимової Олімпіади-2022 (olympics.com)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які види спорту представлені на цьогорічних зимових Олімпійських іграх.
Також РБК-Україна розкривало найголовніші факти про змагання у Пекіні.