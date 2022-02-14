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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 15 февраля

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Пекин, Понедельник 14 февраля 2022 19:45
Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 15 февраля Фото: Александр Абраменко начинает защиту титула олимпийского чемпиона (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины во вторник, 15 февраля, будут выступать в четырех видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 8 представителей Украины. Они будут соревноваться в биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Общественный Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06: 01 по киевскому времени.

В биатлоне запланированы командные соревнования. Сборная Украины в составе Богдана Цимбала, Артема Примы Антона Дудченко и Дмитрия Подручного примет участие в эстафете 4х7, 5 км. Начало перенесли на 08: 30.

Первая часть соревнований в лыжном двоеборье начнется в 09:00. Сперва Дмитрий Мазурчук и компания будет иметь пробный этап в прыжках с трамплина, а после его завершения – соревновательный. Зато в 12: 30 возьмет старт лыжная гонка.

В фигурном катании будут соревноваться женщины. В короткой программе, начиная с 12:00, выступит и украинка Анастасия Шаботова.

Наконец в 13: 00 на старт во фристайле выйдут мужчины. Украина в соревнованиях по акробатике будет иметь двух представителей-действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко и Дмитрия Котовского.

К слову, ранее подвели итоги 14 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лидерство в медальном зачете удержала Норвегия.

Кроме того, юношеская сборная Украины по биатлону не сможет принять участие в чемпионате мира из-за бюрократических преград.

Взамен тренерский штаб олимпийской сборной объявил состав команды на эстафету среди мужчин.

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