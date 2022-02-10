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Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 11 февраля

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Пекин, Четверг 10 февраля 2022 21:25
Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 11 февраля Фото: Юлия Джима побежит спринт на 7,5 км (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Представители сборной Украины в пятницу, 11 февраля, будут выступать в шести видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

На старт выйдут 12 представителей Украины. Они будут соревноваться в горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина, шорт-треке и скелетоне.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 05:00 стартуют соревнования по горнолыжному спорту. В супергиганте среди женщин будет соревноваться Анастасия Шепиленко.

Мужчины в 09:00 сойдутся в лыжной гонке. Честь Украины на дистанции 15 км классическим стилем будут отстаивать Руслан Перехода и Алексей Красовский.

Биатлонистки сразятся в спринте. В гонке на 7,5 км выйдет трио украинок. К Ирине Петренко и Юлии Джиме, уже участвовавшим в индивидуальной гонке, присоединится Анастасия Меркушина. Старт в 11:00.

В бобслее у женщин будет две официальных тренировки. Первая для Лидии Гунько и компании начнется в 11:10, а вторая – сразу после завершения предыдущей.

Прыгуны с трамплина Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк попытаются покорить большой трамплин. Пробный квалификационный этап начнется в 11:45, зачетный – в 13:00.

Третий забег в шорт-треке среди мужчин назначен на 13:18. От Украины на дистанции 500 м будет соревноваться Олег Гандей.

Наконец скелетонист Владислав Гераскевич выйдет на 3-й и 4-й этапы соревнований. Их начало – в 14:20 и 15:55 соответственно.

К слову, ранее подвели итоги 10 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года. В медальном зачете лидерство захватила Германия.

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