Зима у жовтні: у Карпатах температура повітря опустилася до -8, гори вкриті снігом

На горі Піп Іван у Карпатах вранці 20 жовтня зафіксували ясну погоду та -8°С. За даними рятувальників, західний вітер сьогодні зранку сягає швидкості 6 м/с.

На опублікованому на сторінці фото видно ясне небо та засніжені вершини найвищого гірського масиву українських Карпат Чорногора.

Зазначимо, що протягом попередніх кількох днів на горі Піп Іван було незначне потепління, а сьогодні стовпчики термометрів знову опустилися до -8°С.

Погода на Прикарпатті

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає про сильні заморозки в області - вночі та вранці 20-21 жовтня температура повітря знизиться до 0-5° морозу. Рівень небезпечності - помаранчевий (2-й).

У високогір’ї Карпат сьогодні очікується від -7° вночі до +5° вдень, видимість на автошляхах добра, медико-метеорологічні умови - сприятливі (1 тип).