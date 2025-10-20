Зима в октябре: в Карпатах температура воздуха опустилась до -8, горы покрыты снегом

На горе Поп Иван в Карпатах утром 20 октября зафиксировали ясную погоду и -8°С. По данным спасателей, западный ветер сегодня утром достигает скорости 6 м/с.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья .

На опубликованном на странице фото видно ясное небо и заснеженные вершины самого высокого горного массива украинских Карпат Черногора.

Отметим, что в течение предыдущих нескольких дней на горе Поп Иван было незначительное потепление, а сегодня столбики термометров снова опустились до -8°С.

Погода на Прикарпатье

Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупреждает о сильных заморозках в области - ночью и утром 20-21 октября температура воздуха снизится до 0-5° мороза. Уровень опасности - оранжевый (2-й).

В высокогорье Карпат сегодня ожидается от -7° ночью до +5° днем, видимость на автодорогах хорошая, медико-метеорологические условия - благоприятные (1 тип).