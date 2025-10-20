ua en ru
Зима в октябре: в Карпатах температура воздуха опустилась до -8, горы покрыты снегом

Понедельник 20 октября 2025 10:27
Зима в октябре: в Карпатах температура воздуха опустилась до -8, горы покрыты снегом Фото: Заснеженные вершины Черногоры (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На горе Поп Иван в Карпатах утром 20 октября зафиксировали ясную погоду и -8°С. По данным спасателей, западный ветер сегодня утром достигает скорости 6 м/с.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.

На опубликованном на странице фото видно ясное небо и заснеженные вершины самого высокого горного массива украинских Карпат Черногора.

Отметим, что в течение предыдущих нескольких дней на горе Поп Иван было незначительное потепление, а сегодня столбики термометров снова опустились до -8°С.

Погода на Прикарпатье

Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупреждает о сильных заморозках в области - ночью и утром 20-21 октября температура воздуха снизится до 0-5° мороза. Уровень опасности - оранжевый (2-й).

В высокогорье Карпат сегодня ожидается от -7° ночью до +5° днем, видимость на автодорогах хорошая, медико-метеорологические условия - благоприятные (1 тип).

Напомним, гора Поп Иван (2028 м) входит в число самых высоких вершин украинских Карпат. На ее вершине расположена восстановленная обсерватория "Белый слон". Именно здесь обычно первыми появляются признаки зимы - снег и морозы. В этом году зимняя погода пришла сюда еще 29 сентября.

РБК-Украина ранее рассказывало, что 20 октября в Украине ожидаются дожди, местами мокрый снег и туманы. Днем температура достигнет +9°, а ночью на западе возможны заморозки до -4°. В Киеве - облачно, влажный воздух и дождь в течение суток.

Погода в Украине Карпаты Погода
