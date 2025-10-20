Готуйте теплі речі: сьогодні до України прийдуть дощі й похолодання

Сьогодні, 20 жовтня, в Україні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом та туманами. Температура вдень підніметься до +9°, однак вночі подекуди вже прогнозують заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру та Наталку Діденко.

За даними синоптиків, у понеділок дощі накриють практично всю територію країни - виняток становитимуть лише західні області, де можливі короткі прояснення завдяки впливу антициклону.

Температура повітря вдень коливатиметься від +4° до +9°, на півдні та Закарпатті - до +11°. Нічна температура становитиме від +1° до +6°, а у західних регіонах можливі заморозки від 0° до -4°.

У північних областях вночі та вранці очікуються тумани. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Погода у Києві та області

На Київщині та у столиці день буде хмарним і вологим. Протягом доби прогнозується дощ, вночі місцями можливий мокрий сніг.

Температура повітря по області:

вночі - +1…+6°,

вдень - +4…+9°.

У Києві вночі очікується +2…+4°, вдень - +7…+9°. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Місцями спостерігатиметься туман, тож варто бути обережними на дорогах.