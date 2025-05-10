Зима повернулась: Карпати вкрило снігом у травні (фото)

Українські Карпати засипало снігом 10 травня. Крім того, в горах фіксують неабиякий мороз.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.
"Станом на 07:25, 10.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний 7 м/с. Температура повітря -7°С", - йдеться уповідомленні.
Додамо, що сніг в Карпатах спостерігали і 9 травня. Кадри засніжених гір публікували в мережі.
Сніг випав в Карпатах 9 травня (facebook.com)
Як зазначали в коментарях, ці фото були зроблені в селі Бистриця Надвірнянського району Івано-Франківської області.
У високогірних районах Карпат випав сніг не вперше в травні. Так, за добу на 8 травня випало близько 2 сантиметрів снігу. На горі Піп Іван цього дня зафіксувалися хмарність, туман та обмежена видимість. Вітер відсутній, температура повітря становить -2 градуси.
Рятувальні служби закликали тимчасово утриматися від походів у гори через несприятливі погодні умови. Туристам рекомендували стежити за актуальними прогнозами перед виходом на маршрут.
Нагадаємо, також в Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, фіксували на заході, зокрема, у Львові та на Волині.
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