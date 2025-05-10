UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зима повернулась: Карпати вкрило снігом у травні (фото)

Фото: в Карпатах випав сніг 10 травня (t.me/ifdsns)
Автор: Наталія Гурковська

Українські Карпати засипало снігом 10 травня. Крім того, в горах фіксують неабиякий мороз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

"Станом на 07:25, 10.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний 7 м/с. Температура повітря -7°С", - йдеться  уповідомленні.

Додамо, що сніг в Карпатах спостерігали і 9 травня. Кадри засніжених гір публікували в мережі. 
 

 

Сніг випав в Карпатах 9 травня (facebook.com)

Як зазначали в коментарях, ці фото були зроблені в селі Бистриця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Сніг у Карпатах

У високогірних районах Карпат випав сніг не вперше в травні. Так, за добу на 8 травня випало близько 2 сантиметрів снігу. На горі Піп Іван цього дня зафіксувалися хмарність, туман та обмежена видимість. Вітер відсутній, температура повітря становить -2 градуси.

Рятувальні служби закликали тимчасово утриматися від походів у гори через несприятливі погодні умови. Туристам рекомендували стежити за актуальними прогнозами перед виходом на маршрут.

Нагадаємо, також в Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, фіксували на заході, зокрема, у Львові та на Волині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніКарпатиПогодаСнігопадПогода на день