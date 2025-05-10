Зима вернулась: Карпаты укрыло снегом в мае (фото)

Снег в Карпатах

В высокогорных районах Карпат выпал снег не впервые в мае. Так, за сутки на 8 мая выпало около 2 сантиметров снега. На горе Поп Иван в этот день зафиксировались облачность, туман и ограниченная видимость. Ветер отсутствует, температура воздуха составляет -2 градуса.

Спасательные службы призывали временно воздержаться от походов в горы из-за неблагоприятных погодных условий. Туристам рекомендовали следить за актуальными прогнозами перед выходом на маршрут.

Напомним, также в Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, фиксировали на западе, в частности, во Львове и на Волыни.

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