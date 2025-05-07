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Зима повертається в Україну: де випаде сніг і вдарять заморозки 8 травня

Україна, Середа 07 травня 2025 11:30
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Зима повертається в Україну: де випаде сніг і вдарять заморозки 8 травня Фото: синоптик розповіла, де чекти сніг і заморозки 8 травня в Україні (Photo by Dmytro Smolienko_Ukrinform_NurPhoto Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 8 травня, Україна поділиться на дві частини - весняну та зимову. В деяих регіонах ймовірні сніг та заморозки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Четвер в Україні виявиться порівняно сухим острівцем. Адже 8 травня у більшості областей - короткочасне припинення опадів і навіть сонечко визиратиме", - розповіла вона.

Проте в Карпатах очікується дощ, місцями навіть із мокрим снігом.

"Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на грунті", - попередила синоптик.

Також найближчої ночі ще дощ пройде у східних областях. Проте все ж значна частина України належатиме сухій погоді. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на півдні та сході +9...+14 градусів.

Протягом дня четверга передбачається +12....+17, на півдні +15...+20 градусів, у західних областях +9...+13 градусів.

Погода у Києві і на найближчі дні в Україні

У Києві 8 травня опади малоймовірні, вночі +4...+6 градусів, вдень +12...+14 градусів.

"Надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними дощами, погода. Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря", - зазначила Діденко.

Сніг навесні 2025 року в Україні

Цієї зими сніг в Україні випав досить пізно. Вперше сніг випав в Україні в листопаді. Але його фіксували в Карпатах і у вересні.

Додамо, що також в Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, фіксували на заході, зокрема, у Львові та на Волині.

Крім того, в Україну прийшло похолодання 15 березня. Воно принесло із собою і сніг.

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