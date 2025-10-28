UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зима на порозі? Синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні

Листопад - перехідний місяць від осені до зими (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Коли починається пора передзим'я в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.

Уточнюється, що пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження.

"В основному - у першій декаді листопада. На північному сході країни та в Карпатах - наприкінці жовтня", - розповіли експерти УкрГМЦ.

Коротка кліматична характеристика листопада

Важливо розуміти, що коротка кліматична характеристика листопада - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у листопаді в Україні).

Так, середня місячна температура повітря складає:

  • в середньому - близько 0-4 градусів тепла;
  • на Закарпатті та півдні країни - місцями 5-9°C.

При цьому абсолютний мінімум температури становить:

  • 16-24 градусів морозу;
  • у північній частині країни, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у гірських районах - 25-31 градус морозу;
  • у Криму та в Одеській області - 8-13 градусів морозу.

Якщо ж говорити про абсолютний температурний максимум, то це 17-25 градусів тепла.

У Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській, Миколаївській областях та в Криму - від 26°C до 29,7°C.

Крім того, середня місячна кількість опадів у листопаді складає:

  • 35-63 мм;
  • у Карпатах, горах Криму та на Закарпатті - 70-108 мм;
  • на високогір'ї - до 135 мм;
  • у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни - місцями 29-34 мм.

Якою може бути погода в листопаді 2025 року

Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні 1,6-7,5 градуса тепла.

"Що на 1,0-2,0 градуси вище за норму, а в східних областях - норма", - зауважили в УкрГМЦ.

Тим часом місячна кількість опадів передбачається такою:

  • в середньому - 34-77 мм;
  • у Карпатах - місцями 100 мм.

"Що в межах (80-100%) норми", - підсумували в Українському гідрометеорологічному центрі.

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що після дощів і холоду в Україну може прийти потепління.

Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніНегода в УкраїніГідрометцентрМетеорологОсінь