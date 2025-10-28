Зима на пороге? Синоптики рассказали, каким может быть ноябрь в Украине

Когда начинается пора предзимья в Украине

В Украинском гидрометеорологическом центре напомнили, что ноябрь - переходный месяц от осени к зиме.

Уточняется, что пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5°C в сторону понижения.

"В основном - в первой декаде ноября. На северо-востоке страны и в Карпатах - в конце октября", - рассказали эксперты УкрГМЦ.

Краткая климатическая характеристика ноября

Важно понимать, что краткая климатическая характеристика ноября - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в ноябре в Украине).

Так, средняя месячная температура воздуха составляет:

в среднем - около 0-4 градусов тепла;

на Закарпатье и юге страны - местами 5-9°C.

При этом абсолютный минимум температуры составляет:

16-24 градусов мороза;

в северной части страны, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в горных районах - 25-31 градус мороза;

в Крыму и в Одесской области - 8-13 градусов мороза.

Если же говорить об абсолютном температурном максимуме, то это 17-25 градусов тепла.

В Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму - от 26°C до 29,7°C.

Кроме того, среднее месячное количество осадков в ноябре составляет:

35-63 мм;

в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье - 70-108 мм;

на высокогорье - до 135 мм;

в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны - местами 29-34 мм.

Какой может быть погода в ноябре 2025 года

В завершение синоптики поделились предварительным прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в ноябре 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 1,6-7,5 градуса тепла.

"Что на 1,0-2,0 градуса выше нормы, а в восточных областях - норма", - отметили в УкрГМЦ.

Между тем месячное количество осадков предполагается следующим:

в среднем - 34-77 мм;

в Карпатах - местами 100 мм.

"Что в пределах (80-100%) нормы", - подытожили в Украинском гидрометеорологическом центре.