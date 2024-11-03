Сніжитиме хвилями. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 4 листопада

Понеділок, 4 листопада, розпочнеться в Україні з дощів та мокрого снігу. Дощі можливі у західних регіонах та півдні. Мокрий сніг випаде на півночі, на сході, у центрі країни, зокрема й у Києві.

Вночі найхолодніше буде у Чернівецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях до -1 градуса. На решті території навіть уночі можливі "плюси".

Вдень буде найтепліше на півдні, до +12 градусів. У Києві і вночі, і вдень можливі сніг з дощем, вночі до +4, вдень до +7 градусів.

Погода в Україні 4 листопада (meteo.gov.ua)

Вівторок, 5 листопада

У вівторок, 5 листопада, в Україні сніг, як рукою зніме. Дощів також не очікується. Буде повсюдно похмуро, але без опадів.

Вночі холодніше всього буде у прикордонних областях у межах -1...-3 градусів, а в Харківській області - до -4 градусів. Найтепліше, традиційно, буде на півдні, на Одещині, до +8 градусів та в Закарпатській області - до +10 градусів.

У Києві буде без опадів, уночі 0...-2 градусів, вдень до +6 градусів.

Погода в Україні 5 листопада (meteo.gov.ua)

Середа, 6 листопада

У середу, 6 листопада, в Україні територія поділиться на "зимову" та "осінню". Причому осінньої погоди в Україні буде більше.

Так, сніг 6 листопада буде у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях. На решті території не буде навіть дощів.

Вночі найхолодніше буде у Харківській області, до -4. У більшості регіонів вночі буде в межах -1...-3 градусів, навіть на півдні, наприклад, у Криму та Херсонській області.

Найтепліше вдень буде, як не дивно, у західних областях та на півдні, максимально до +10 градусів. У Києві буде без опадів, уночі 0...+2 градусів, вдень +4...+6.

Погода в Україні 6 листопада (meteo.gov.ua)

Четвер, 7 листопада

У четвер, 7 листопада, в Україні потеплішає. Цього дня повториться погода вівторка, 5 листопада. Погода буде без опадів.

Вночі "мінуси" ймовірні лише у східних областях - у Луганській та Харківській, причому в останній до рекордних -4. В решті регіонів уночі буде плюсова температура.

Вдень максимально буде до +10, +11 градусів у більшості регіонів. Найхолодніше вдень буде у тих же областях, що й уночі. Мінімум - в Луганській області, максимально до +7. У Києві вночі до +4 градусів, вдень до +10 градусів.

Погода в Україні 7 листопада (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 8 листопада

У п'ятницю, 8 листопада, тепло четверга втримається. Причому вночі "мінусів" зовсім не буде.

Вдень у більшості регіонів буде знову в межах +10, +11 градусів. Найхолодніше вдень буде в Харківській області, до +7 градусів.

У Києві без опадів, вночі +2...+4, вдень +8...+10 градусів.

Погода в Україні 8 листопада (meteo.gov.ua)