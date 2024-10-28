Холодніше на 5-7 градусів: прогноз Укргідрометцентру на листопад

У листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що у більшості областей близько до норми, лише на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

Таким чином, в листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становить 8-13 градусів.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-77 мм /в Карпатах місцями 100 мм/, що в межах норми.

"Листопад - пора передзим′я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження - в основному в першій декаді листопада", - йдеться в повідомленні.

Кліматична характеристика листопада

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря в листопаді становить 0-4 градусів тепла, на Закарпатті та півдні місцями 5-9 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 15-24 градусів морозу, у північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах місцями 25-31 градусів морозу, на півдні Криму та Одеської области 8-13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 6-24 градусів тепла, в Криму, Чернівецькій, центральних, південних областях, на Закарпатті місцями 25-29 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, місцями в гірських районах 70-108 мм, на високогір′ї Карпат до 135 мм, місцями на Прикарпатті та південному сході країни 29-34 мм.

Погода в Україні

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.

Вересень був доволі теплим в Україні. Зокрема, в Києві було встановлено 11 температурних рекордів.

Метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні 30 вересня.