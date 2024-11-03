Снежить будет волнами. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Понедельник, 4 ноября

Понедельник, 4 ноября, начнется в Украине с дождей и мокрого снега. Дожди вероятны в западных регионах и на юге. Мокрый снег выпадет на севере, на востоке, в центре страны, в том числе и в Киеве.

Ночью холоднее всего будет в Черновицкой, Закарпатской, Запорожской, луганской, Донецкой, Харьковской областях до -1 градуса. На остальной территории даже ночью вероятны "плюсы".

Днем будет теплее всего на юге, до +12 градусов. В Киеве и ночью и днем вероятны снег с дождем, ночью до +4, днем до +7 градусов.

Погода в Украине 4 ноября (meteo.gov.ua)

Вторник, 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в Украине снег как рукой снимет. Дождей тоже не ожидается. Будет повсеместно пасмурно, но без каких-либо осадков.

Ночью холоднее всего будет в приграничных областях в пределах -1....-3 градусов, а в Харьковской области - до -4 градусов. Теплее всего, традиционно, будет на юге, в Одесской области, до +8 градусов и в Закарпатской области - до +10 градусов.

В Киеве будет без осадков, ночью 0...-2 градусов, днем до +6 градусов.

Погода в Украине 5 ноября (meteo.gov.ua)

Среда, 6 ноября

В среду, 6 ноября, в Украине териитория поделится на "зимнюю" и "осенюю". Причем, осенней погоды в Украине будет больше.

Так, снег 6 ноября будет в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях. На остальной территории не будет даже и дождей.

Ночью холоднее всего будет в Харьковской области, до -4. В большинстве регионов ночью будет в пределах -1...-3 градусов, даже на юге, например, в Крыму и в Херсонской области.

Теплее всего днем будет, как ни странно, в западных областях и на юге, максимально до +10 градусов. В Киеве будет без осадков, ночью 0...+2 градусов, днем +4...+6.

Погода в Украине 6 ноября (meteo.gov.ua)

Четверг, 7 ноября

В четверг, 7 нобря, в Украине потеплеет. В этот день повторится погода вторника, 5 ноября. Погода будет без каких-либо осадков.

Ночью "минусы" вероятны только в восточных областях - в Луганской и Харьковской, причем в последней до рекордных -4. В остальных регионах ночью будет плюсовая температура.

Днем максимально будет до +10, +11 градусов в большинстве регионов. Холоднее всего днем будет в тех же областях, что и ночью. Минимум - в Луганской области, максимально до +7. В Киеве ночью до +4, днем до +10 градусов.

Погода в Украине 7 ноября (meteo.gov.ua)

Пятница, 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, тепло четверга удержится. Причем, ночью "минусов" совсем не будет. Максимально ночная темература поднимется до +5 градусов в Донецкой и Луганской областях.

Днем в большинстве регионов будет снова в пределах +10, +11 градусов. Холоднее всего днем будет в Харьковской области, до +7 градусов.

В Киеве без осадков, ночью +2... +4, днем +8...+10 градусов.

Погода в Украине 8 ноября (meteo.gov.ua)