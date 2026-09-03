Газу в сховищах достатньо для проходження зими, перебоїв бути не повинно, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка в ефірі телемарафону.

"Зараз в газосховищах достатньо газу закачано на проходження зими", - наголосив Нагорняк.



Водночас ризики залишаються не стільки через сам обсяг ресурсу, скільки через можливі нові атаки на інфраструктуру, якою газ доставляють споживачам. У разі пошкоджень, за словами депутата, газовикам доведеться оперативно відновлювати логістику.



"Ризики, звісно, існують по всій країні, але перебоїв з газом не повинно бути. Жодних віялових відключень або погодинної подачі газу - такого точно не буде", - заявив він.

Нагорняк підкреслив, що газом мають бути забезпечені як підприємства теплокомуненерго, так і населення, яке використовує його для опалення будинків.