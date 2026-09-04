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Зима будет тяжелой, но не из-за еды: советник Зеленского назвал главную угрозу

12:08 04.09.2026 Пт
2 мин
Прогноз менее утешительный относительно другой проблемы, которая может возникнуть через РФ
aimg Елена Чупровская
Зима будет тяжелой, но не из-за еды: советник Зеленского назвал главную угрозу Фото: что посоветовал купить сейчас советник президента (Getty ImageS)
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Дефицита пищи или горючего зимой не будет. А вот со светом и отоплением все может быть гораздо хуже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестнова изданию DOU.

Продукты и горючее: без массового дефицита

Объяснить панику легко: люди видят сообщения об ударах по слогам и начинают скупать все подряд. Бескрестнов говорит - причин для этого нет.

Советник объяснил, почему массового дефицита не будет:

  • украинский рынок тесно связан с европейским;
  • если какого-нибудь товара не хватит, Европа быстро заполнит нишу;
  • локальные проблемы возможны только с отдельными товарами, если Россия уничтожит конкретное производство;
  • тотального дефицита ждать не стоит.

"Зима будет тяжелой, но не в плане еды или горючего. С этим все будет хорошо, голода не будет", - отметил Бескрестнов.

Главная угроза - удары по энергетике

А вот здесь прогноз гораздо менее отрадный. Советник открыто говорит: удары по энергетической инфраструктуре точно будут.

"А вот удары по энергетике - будут", - добавил он.

Поэтому готовиться следует не к дефициту продуктов, а к возможным отключениям света и тепла.

Что стоит купить уже сейчас

Бескрестнов советует не откладывать покупки на потом, пока цены еще не поднялись из-за ажиотажного спроса.

"Поэтому советую, пока есть время и цены не поднялись, покупать генераторы, павербанки, аналоги EcoFlow", - отметил он.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в газохранилищах уже накоплено достаточно ресурса для прохождения зимы. По его словам, системных перебоев с газом не будет, хотя риски новых атак на инфраструктуру остаются.

Как сообщало РБК-Украина, министр аграрной политики Тарас Высоцкий посоветовал украинцам иметь минимальный недельный запас продуктов на случай форс-мажоров.

По его словам, дефицит социально значимых товаров пока не фиксируется, а убытки бизнеса от ударов по продовольственным складам оценивают в десятки миллиардов гривен.

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