UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зима близько? Синоптики сказали, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід

Перший лід на річках та інших водоймах України з'являється із настанням холодів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Експерти Українського гідрометеорологічного центру розповіли про очікувані (ймовірні) строки появи у 2025 році льодових явищ на водних об'єктах басейну Дніпра та деяких водосховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коли може з'явитись лід у басейні Дніпра й на водосховищах

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, очікувані строки появи льодових явищ на водних об'єктах басейну Дніпра та на Печенізькому водосховищі (річка Сіверський Донець) у 2025 році - це попередня інформація.

"Довгострокова консультація строків появи льодових явищ на водних об'єктах у подальшому уточнюватимуться короткостроковими консультаціями", - наголосили спеціалісти.

Повідомляється, що відповідно до наявних та очікуваних гідрометеорологічних умов, льодоутворення на річках і водосховищах басейну Дніпра й на Печенізькому водосховищі очікується дещо пізніше середніх багаторічних строків.

Так, впродовж листопада - у зв'язку з можливим вторгненням холодних повітряних мас на територію України - ймовірна короткочасна поява нестійких льодових явищ:

  • на малих річках;
  • на мілководді водосховищ.

Тим часом поява льодових утворень на водосховищах очікується:

  • на Київському та Печенізькому - у першій-другій декадах грудня;
  • на Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському - у другій декаді або ж на початку третьої декади грудня;
  • на Дніпровському - у другій половині грудня.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Крім того, ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку жовтня та її вплив на підготовку ґрунту під посів озимини, проростання зерна та врожай незібраних пізніх сільськогосподарських культур.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїнілідГідрометцентрМетеорологрека ДнепрВодойми