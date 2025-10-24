Зима близько? Синоптики сказали, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід

Експерти Українського гідрометеорологічного центру розповіли про очікувані (ймовірні) строки появи у 2025 році льодових явищ на водних об'єктах басейну Дніпра та деяких водосховищах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, очікувані строки появи льодових явищ на водних об'єктах басейну Дніпра та на Печенізькому водосховищі (річка Сіверський Донець) у 2025 році - це попередня інформація.
"Довгострокова консультація строків появи льодових явищ на водних об'єктах у подальшому уточнюватимуться короткостроковими консультаціями", - наголосили спеціалісти.
Повідомляється, що відповідно до наявних та очікуваних гідрометеорологічних умов, льодоутворення на річках і водосховищах басейну Дніпра й на Печенізькому водосховищі очікується дещо пізніше середніх багаторічних строків.
Так, впродовж листопада - у зв'язку з можливим вторгненням холодних повітряних мас на територію України - ймовірна короткочасна поява нестійких льодових явищ:
Тим часом поява льодових утворень на водосховищах очікується:
