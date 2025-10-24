Зима близько? Синоптики сказали, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід

Коли може з'явитись лід у басейні Дніпра й на водосховищах

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, очікувані строки появи льодових явищ на водних об'єктах басейну Дніпра та на Печенізькому водосховищі (річка Сіверський Донець) у 2025 році - це попередня інформація.

"Довгострокова консультація строків появи льодових явищ на водних об'єктах у подальшому уточнюватимуться короткостроковими консультаціями", - наголосили спеціалісти.

Повідомляється, що відповідно до наявних та очікуваних гідрометеорологічних умов, льодоутворення на річках і водосховищах басейну Дніпра й на Печенізькому водосховищі очікується дещо пізніше середніх багаторічних строків.

Так, впродовж листопада - у зв'язку з можливим вторгненням холодних повітряних мас на територію України - ймовірна короткочасна поява нестійких льодових явищ:

на малих річках;

на мілководді водосховищ.

Тим часом поява льодових утворень на водосховищах очікується:

на Київському та Печенізькому - у першій-другій декадах грудня;

на Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському - у другій декаді або ж на початку третьої декади грудня;

на Дніпровському - у другій половині грудня.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)