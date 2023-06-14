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Зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 31 людину, - ОВА

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Донецька область, Середа 14 червня 2023 16:40
Зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 31 людину, - ОВА Фото: зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 31 людину (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З нещодавно деокупованих Збройними силами України сіл у Донецькій області евакуювали 31 людину. Мова про Благодатне, Сторожеве, Нескучне та Макарівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Зараз проходить евакуація населення, яке лишилося в цих населених пунктах. Загальна кількість людей, які доправлені до місць, де їм надається медична, психологічна допомога, продукти харчування, складає 30 осіб з вказаних населених пунктів, з них одна людина з інвалідністю", - сказав Кириленко.

Він зазначив, що для евакуйованих людей, а це в основному люди похилого віку, підготовлені місця для їх довготривалого перебування за межами області. Тому що немає жодного населеного пункту в регіоні, щоб життя та здоров’я жителів було б в безпеці.

"Мова не йде - хто хоче їхати, хто не хоче, всіх забираємо та евакуйовуємо. Спочатку евакуйовуємо у певний стабілізаційний пункт на території області, де їм надається допомога, і далі вже за межі області", - уточнив глава ОВА.

ЗСУ звільнили сім населених пунктів

За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Нескучне;
  • Сторожеве;
  • Макарівка;
  • Благодатне.

Раніше Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.

Зо словами глави ОВА Павла Кириленка, українські захисники просуваються у Волноваському районі Донецької області. Тенденція наступу ЗСУ хороша.

Загалом Збройні сили України за останні три дні просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 квадратних кілометрів.

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