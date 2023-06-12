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Зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 11 людей, - ОВА

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Донецька область, Понеділок 12 червня 2023 21:55
Зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 11 людей, - ОВА Фото: зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 11 людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З деокупованих Благодатного, Сторожового та Нескучного у Донецькій області евакуювали 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"З Благодатного станом на 18:00 евакуювали трьох людей, зі Строжевого - сімох, одна людина не може самостійно пересуватись, з Нескучного евакуювали одну жінку з інвалідністю", - розповів Кириленко.

За його словами, наразі у звільнених селах триває процес "зачистки".

"Зараз триває процес очищення території, в тому числі й від російських військових, які там залишились. Є полонені. Потім буде розмінування території, в першу чергу прохідних шляхів, а потім стабілізаційні заходи, такі як відбувались у Святогірській та Лиманській громадах у жовтні минулого року", - повідомив очільник області.

Також Кириленко додав, що у результаті бойових дій в цих селах зруйновані 75% житлових будинків.

ЗСУ звільнили сім населених пунктів

За минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Нескучне;
  • Сторожеве;
  • Макарівка;
  • Благодатне.

Раніше Сухопутні війська ЗСУ офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, операція з деокупації населених пунктів була успішною у взаємодії з іншими підрозділами.

Пізніше Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення сусіднього населеного пункту Нескучне.

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