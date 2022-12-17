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Зі світлом до ранку. В Сумській області скасували планові відключення

Фото: Сумська область буде зі світлом до ранку 18 грудня (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Жителів Сумської області сповістили про те, що світло не відключатимуть до ранку 18 грудня в звязку з достатньою кількістю зекономленої електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.в Telegram.

"З 22 години 17 грудня до 8 ранку 18 грудня на Сумщині скасовані ГПВ (графіки погодинних відключень - ред.)", - написав Живицький.

Він пояснив, що всю ніч область буде зі світлом, тому що вкладаються у визначенні енергетиками ліміти.

Живицький закликав сумчан завтра зранку знову продовжити економно споживати електроенергію, щоб уникнути аварійних відключень.

Нагадаємо, у низку областей України почали повертати світло після дев'ятого масованого удару РФ.

Зокрема в Полтавській та Кіровоградській областях частково повернули світло. Голова Харківської ОВА своєю чергою розповів, коли почнуть вмикати світло в Харкові.

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відключеня світлаСумська областьЕлектроенергія