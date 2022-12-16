ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли у Харкові можуть почати вмикати світло: відповідь ОВА

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 16 грудня 2022 14:54
Коли у Харкові можуть почати вмикати світло: відповідь ОВА Фото: у Харкові сподіваються почати вмикати світло до кінця дня (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові планують почати підключати об'єкти до енергопостачання ближче до кінця п'ятниці, 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

Він нагадав, що росіяни випустили по Харківській області 10 ракет комплексу С-300, дві з них збили сили ППО.

Наразі Харків та Харківська область повністю без електропостачання, Більше 1600 населених пунктів без електрики, а це - 1 млн 279 тисяч абонентів.

"Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - написав він.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехова повідомляв про серйозні руйнування об'єктів інфраструктури, зокрема енергетичної системи у місті.

Зазначимо, що загалом ворог випустив 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Електроенергія відключеня світла
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах