В Полтавській області поступово повертають світло: в ОВА розкрили подробиці

В Полтавській області почали поступово відновлювати енергопостачання. Спершу світло повертають до об'єктів критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, потім – побутових споживачів. Звертаю увагу: не вмикайте відразу багато електроприладів, адже відбувається стабілізація напруги. Тримаємо стрій! Допомагаємо один одному. Все буде Україна", - пише Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко роз'яснив ситуацію щодо оголошення "Укренерго" НС та втрати більше 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Також "Укренерго" оцінило наслідки сьогоднішнього масованого обстрілу.

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