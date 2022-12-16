ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Полтавській області поступово повертають світло: в ОВА розкрили подробиці

Новость на русском →
П'ятниця 16 грудня 2022 14:45
В Полтавській області поступово повертають світло: в ОВА розкрили подробиці Фото: в Полтавській області поступово повертають світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Полтавській області почали поступово відновлювати енергопостачання. Спершу світло повертають до об'єктів критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, потім – побутових споживачів. Звертаю увагу: не вмикайте відразу багато електроприладів, адже відбувається стабілізація напруги. Тримаємо стрій! Допомагаємо один одному. Все буде Україна", - пише Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко роз'яснив ситуацію щодо оголошення "Укренерго" НС та втрати більше 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Також "Укренерго" оцінило наслідки сьогоднішнього масованого обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Полтавская область
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах