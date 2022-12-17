Со светом до утра. В Сумской области отменили плановые отключения

Жителей Сумской области известили о том, что свет не будут отключать до утра 18 декабря в связи с достаточным количеством сэкономленной электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.в Telegram.

Живицкий призвал сумчан завтра утром снова продолжить экономно потреблять электроэнергию во избежание аварийных отключений.

Он пояснил, что всю ночь область будет со светом, потому что вкладываются в определении энергетиками лимиты.

"С 22 часов 17 декабря до 8 утра 18 декабря в Сумской области отменены ГПО (графики почасовых отключений - ред.)", - написал Живицкий.

Напомним, в ряд областей Украины начали возвращать свет после девятого массированного удара РФ.

В частности, в Полтавской и Кировоградской областях частично вернули свет. Глава Харьковской ОВА в свою очередь рассказал, когда начнут включать свет в Харькове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.