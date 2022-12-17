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Со светом до утра. В Сумской области отменили плановые отключения

Фото: Сумская область будет со светом до утра 18 декабря (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Жителей Сумской области известили о том, что свет не будут отключать до утра 18 декабря в связи с достаточным количеством сэкономленной электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.в Telegram.

"С 22 часов 17 декабря до 8 утра 18 декабря в Сумской области отменены ГПО (графики почасовых отключений - ред.)", - написал Живицкий.

Он пояснил, что всю ночь область будет со светом, потому что вкладываются в определении энергетиками лимиты.

Живицкий призвал сумчан завтра утром снова продолжить экономно потреблять электроэнергию во избежание аварийных отключений.

Напомним, в ряд областей Украины начали возвращать свет после девятого массированного удара РФ.

В частности, в Полтавской и Кировоградской областях частично вернули свет. Глава Харьковской ОВА в свою очередь рассказал, когда начнут включать свет в Харькове.

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