Аварійні відключення вже в дії. РФ масовано вдарила по Україні, поціливши у енергооб'єкти
Під час масованої атаки по Україні у п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову поцілили по енергетиці України. Відбуватимуться аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.
"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", - розповів він.
Він попередив, що можливо падіння обсягів генерації.
"Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - сказав Галущенко.
Як повідомлялось, через масовану атаку на Україну в п'ятницю, 16 грудня, Харків і Полтава повністю опинилися знеструмленими.
Також без світла залишились Черкаси, Умань та Кіровоградська область.
У Дніпрі призупинено роботу тролейбусів та трамваїв. Метро в місті наразі працює як укриття.
А у Києві на тлі масових ракетних атак вводять екстрені відключення світла. Крім того, у місті є перебої з водопостачанням.
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