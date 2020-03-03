Журналисты показали трассы, которые пострадали от "тендерных троллей"

Коррупционные схемы в дорожном строительстве и "тендерный троллинг" - подача многочисленных необоснованных жалоб на условия и результаты дорожных тендеров - ставят под угрозу реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стоимостью 113 млрд грн. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", передает РБК-Украина.

Кроме того, журналисты показали трассы, которые уже пострадали от такого "троллинга" и озвучили ключевые схемы.

В качестве таких ярких примеров журналисты привели трассы "Кропивницкий-Николаев", "Никополь-Днипро", "Кривой Рог-Днипро", строительство и ремонт которых в свое время были заблокированы из-за жалоб компаний "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр". Как отмечается в расследовании, обе фирмы принадлежат скандальному предпринимателю Араику Амирханяну, которого неоднократно задерживали правоохранительные органы, в том числе, и за тендерные махинации.

"Хитрые дельцы идут на тендеры только для того, чтобы попортить нервы конкурентам и затянуть время. В результате добросовестные дорожники вместо ремонтов не вылазят из Антимонопольного комитета. Так тролли подыгрывают конкурентам, а могут вообще требовать деньги за отсутствие проблем", - говорится в сюжете.

По оценкам президента Национальной ассоциации дорожников Тараса Сиротинского, из-за задержек, спровоцированных "троллями", ежегодно от 4 до 7 млрд грн средств, выделенных на дорожное строительство, были использованы неэффективно. По его данным, только компании Амирханяна подали около 400 жалоб в АМКУ.

В то же время, по слова главы "Укравтодора" Александра Кубракова, сегодня в ведомстве разработали унифицированную документацию, которая не позволит "тендерным троллям" срывать дорожные работы.

"Сегодня каждая служба автодорог выписывает собственные условия конкурсов, а больше разных правил - больше путаницы и больше поводов для жалоб. Должен быть единый шаблон с минимумом дыр для троллей", - сказал Кубраков.

По его словам, новые правила снимут еще одну угрозу - мелкие компании, которые берутся за большие проекты и справиться с задачами не могут. В частности, журналисты продемонстрировали несколько примеров, когда компания, выигравшая тендер на 500 млн грн, находится в помещении ателье по пошиву одежды, а другая вообще является лишь посредником между госбюджетом и субподрядчиками. При этом качество дорог оставляет желать лучшего.

"Если мы ищем компанию, которая будет работать на международной трассе, она должна иметь соответствующий опыт", - добавил Кубраков, пообещав, что новые правила не позволят влиять на победу на тендере властным "покровителям" строительных компаний.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подписал указ относительно получения "Укравтодором" госгарантий под кредиты почти на 20 млрд гривен.