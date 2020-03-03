Журналісти показали траси, які постраждали від "тендерних тролів"

Корупційні схеми в дорожньому будівництві та "тендерний тролінг" - подання численних необґрунтованих скарг на умови та результати дорожніх тендерів - ставлять під загрозу реалізацію програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вартістю 113 млрд грн. Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші", передає РБК-Україна.

Крім того, журналісти показали траси, які вже постраждали від такого "тролінгу" і озвучили ключові схеми.

В якості таких яскравих прикладів журналісти привели траси "Кропивницький-Миколаїв", "Нікополь-Дніпро", "Кривий Ріг-Дніпро", будівництво та ремонт яких у свій час були заблоковані через скарги компаній "Полтавабудцентр" і "Николаевбудцентр". Як наголошується в розслідуванні, обидві фірми належать скандальному підприємцю Араіку Амірханяну, якого неодноразово затримували правоохоронні органи, в тому числі, і за тендерні махінації.

"Хитрі ділки йдуть на тендери тільки для того, щоб попсувати нерви конкурентам і затягнути час. В результаті добросовісні дорожники замість ремонтів не вилазять з Антимонопольного комітету. Так тролі підіграють конкурентам, а можуть взагалі вимагати гроші за відсутність проблем", - йдеться в сюжеті.

За оцінками президента Національної асоціації шляховиків Тараса Сиротинська, з-за затримок, спровокованих "тролями", щорічно від 4 до 7 млрд грн коштів, виділених на дорожнє будівництво, були використані неефективно. За його даними, тільки компанії Амірханяна подали близько 400 скарг в АМКУ.

Водночас, за словами глави "Укравтодору" Олександра Кубракова, сьогодні у відомстві розробили уніфіковану документацію, яка не дозволить "тендерним тролям" зривати дорожні роботи.

"Сьогодні кожна служба автодоріг виписує власні умови конкурсів, а більше різних правил - більше плутанини та більше приводів для скарг. Повинен бути єдиний шаблон з мінімумом дірок для тролів", - сказав Кубраков.

За його словами, нові правила знімуть ще одну загрозу - дрібні компанії, які беруться за великі проекти та впоратися з завданнями не можуть. Зокрема, журналісти продемонстрували кілька прикладів, коли компанія, яка виграла тендер на 500 млн грн, знаходиться в приміщенні ательє по пошиву одягу, а інша взагалі є лише посередником між держбюджетом та субпідрядниками. При цьому якість доріг залишає бажати кращого.

"Якщо ми шукаємо компанію, яка буде працювати на міжнародній трасі, вона повинна мати відповідний досвід", - додав Кубраков, пообіцяв, що нові правила не дозволять впливати на перемогу на тендері владним "покровителям" будівельних компаній.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підписав указ щодо отримання "Укравтодором" держгарантій під кредити майже на 20 млрд гривень.