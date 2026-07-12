Журналістів NYT викликали до суду через новину про літак Трампа

Що відомо про публікацію, яка призвела до суду

Раніше на цьому тижні видання NYT написало, що Секретна служба порадила президенту США Дональду Трампу повернутися з Туреччини після саміту НАТО на старому (попередньому) літаку, який використовувався як президентський борт Air Force One.

Причиною стало те, що новий президентський літак - Boeing 747-8, подарований Катаром - не має деяких передових безпекових функцій, які були в старих літаках, включаючи протиракетну оборону.

Рішення було прийнято після повідомлень про те, що Ізраїль повідомив Трампу про змову Ірану з метою його вбивства.

У свою чергу, представник Білого дому Стівен Ченг розкритикував інших журналістів за аналогічні статті, як у NYT. Він заперечував наявність будь-яких побоювань щодо безпеки.

Також варто зазначити, що адміністрація Трампа під час другого терміну посилила нападки на ЗМІ. Зокрема, президент Дональд Трамп особисто подав до суду кілька газет, включаючи The New York Times, через статті, які він вважав неприйнятними.

Кого викликали до суду із NYT

Згідно з публікацією, до суду викликали чотирьох журналістів The New York Times, а саме: Джуліана Барнса, Еріка Ліптона, Тайлера Пейджера та Еріка Шмітта.

Повістки видав прокурор США в Манхеттені Джей Клейтон, якого Трамп висунув нещодавно на посаду директора національної розвідки.

Як пише NYT, у повістках міститься мало конкретних деталей, у них лише зазначено прохання до журналістів дати свідчення "щодо передбачуваного порушення федерального кримінального законодавства".

При цьому речниця Мін'юсту США Емілі Ковінгтон заявила в суботу, що "мішенню є не журналісти, а ті, хто розголошує секретну інформацію" (стаття NYT про літак Трампа була з посиланням на джерела, яким надали анонімність).

"Ми цінуємо і високо оцінюємо важливу роль, яку преса відіграє в цій країні, але Міністерство юстиції також відіграє важливу роль у забезпеченні того, щоб люди, яким довірені державні секрети, використали цю інформацію належним чином. Ми розуміємо, що тут завжди може існувати природна напруга, але ми не збираємось ігнорувати закон", - сказала прес-секретар.