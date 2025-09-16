Трамп подав до суду на NYT через наклеп і вимагає 15 млрд доларів компенсації

Президент США Дональд Трамп подав до суду на газету The New York Times, чотирьох її репортерів та видавництво Penguin Random House. Він звинувачує їх у наклепі та дезінформації й вимагає 15 млрд доларів компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У позові Трамп посилається на низку статей у NYT, зокрема редакційну статтю перед президентськими виборами 2024 року, яка стверджувала, що він непридатний для посади, а також на книгу "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька та створив ілюзію успіху", яку видало Penguin.

"Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа", - йдеться в позові, поданому до окружного суду у Флориді 15 вересня.

Адвокати Трампа стверджують, що публікації завдали шкоди діловій та особистій репутації Дональда Трампа, тим самим завдавши величезної економічної шкоди вартості його бренду та значної шкоди його майбутнім фінансовим перспективам.

"Шкода, завдана вартості акцій TMTG (Trump Media and Technology Group - ред.), є одним із прикладів того, як наклеп відповідачів завдав шкоди президенту Трампу", - зазначили адвокати президента США, посилаючись на "стрімке падіння ціни акцій".