Журналистов NYT вызвали в суд из-за новости о самолете Трампа

Министерство юстиции США обязало нескольких журналистов NYT явится в суд и дать показания после того, как они выпустили новость о проблемах безопасности, связанных с новым президентским самолетом Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times (NYT).
Ранее на этой неделе издание NYT написало, что Секретная служба посоветовала президенту США Дональду Трампу вернуться из Турции после саммита НАТО на старом (предыдущем) самолете, который использоваться в качестве президентского борта Air Force One.
Причиной стало то, что новый президентский самолет - Boeing 747-8, подаренный Катаром - не имеет некоторых передовых функций безопасности, которые были в старых самолетах, включая противоракетную оборону.
Решение было принято после сообщений о том, что Израиль сообщил Трампу о заговоре Ирана с целью его убийства.
В свою очередь представитель Белого дома Стивен Ченг раскритиковал других журналистов за аналогичные статьи, как в NYT. Он отрицал наличие каких-либо опасений по поводу безопасности.
Также стоит отметить, что администрация Трампа во время своего второго срока усилила нападки на СМИ. В частности, президент Дональд Трамп лично подал в суд на несколько газет, включая The New York Times, из-за статей, которые он счел неприемлемыми.
Согласно публикации, в суд вызвали четырех журналистов The New York Times, а именно: Джулиана Барнса, Эрика Липтона, Тайлера Пейджера и Эрика Шмитта.
Повестки выдал прокурор США в Манхэттене Джей Клейтон, которого Трамп выдвинул недавно на должность директора национальной разведки.
Как пишет NYT, в повестках содержится мало конкретных деталей, в них лишь указана просьба к журналистам дать показания "по поводу предполагаемого нарушения федерального уголовного законодательства".
При этом пресс-секретарь Минюста США Эмили Ковингтон заявила в субботу, что "мишенью являются не журналисты, а те, кто разглашает секретную информацию" (статья NYT о самолете Трампа была со ссылкой на источники, которым предоставили анонимность).
"Мы ценим и высоко оцениваем важную роль, которую пресса играет в этой стране, но Министерство юстиции также играет важную роль в обеспечении того, чтобы люди, которым доверены государственные секреты, использовали эту информацию должным образом. Мы понимаем, что здесь всегда может существовать естественное напряжение, но мы не собираемся игнорировать закон", - сказала пресс-секретарь.
Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что Дональд Трамп подал в суд на NYT, четырех ее репортеров и издательство Penguin Random House, обвинив их в клевете и дезинформации.
В частности, он сослался на редакционную статью NYT перед президентскими выборами 2024 года, где утверждалось, что он непригоден для должности, а также на книгу "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха". За это он потребовал 15 млрд долларов компенсации.
Также мы писали, что в конце 2025 года Трамп подал в суд на BBC из-за клеветы в документальном фильме "Panorama", где была отредактирована версия его речи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на сайте Белого дома появился раздел, где администрация публично критикует медиа и журналистов, обвиняя их в искажении освещения событий и "предвзятости".