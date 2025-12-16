Трамп подав на BBC в суд, вимагаючи 10 млрд доларів за нібито наклеп

Президент США Дональд Трамп подав до суду на BBC, вимагаючи 10 млрд доларів через нібито наклеп у документальному фільмі "Panorama".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Позов стосується документального фільму Panorama під назвою "Trump: A Second Chance", який вийшов за тиждень до президентських виборів 2024 року.

Розглядати позов Дональда Трампа проти Британської телерадіокомпанії (BBC) буде федеральний суд в Маямі. Сума позову складає 10 млрд доларів: 5 млрд доларів за наклеп і ще 5 млрд доларів за порушення закону Флориди про оманливу та недобросовісну торговельну практику.

Позов стосується відредагованої версії промови Дональда Трампа 6 січня 2021 року, де BBC, за словами президента США, навмисно спотворила його слова, створивши враження, що він нібито закликав своїх прихильників до насильства і штурму Капітолію.

За версією позивача, монтаж зробив так, ніби він закликав прихильників штурмувати Капітолій, тоді як цих слів він не вимовляв у тій послідовності.

Трамп стверджує, що компанія ВВС навмисно викинула важливі моменти його виступу, тим самим вводячи глядачів в оману.

Також юристи Трампа стверджують, що документальний фільм був створений як частина "зухвалої спроби втрутитися та вплинути на результат виборів на шкоду президенту Трампу".

Реакція ВВС на звинувачення Трампа

Водночас BBC вже вибачилася за помилку в редагуванні і пообіцяла не показувати фільм повторно. Більше того, генеральний директор та керівник новин мовника подали у відставку.

Проте Трамп і його команда вважають, що вибачення недостатні, а дії компанії шкодять його репутації.

Уряд Великої Британії та представники BBC вже пообіцяли захищати мовника у суді. Міністр охорони здоров’я Стівен Кіннок зазначив, що BBC має право на захист, а окремі помилки у монтажі не створюють підстав для наклепу.