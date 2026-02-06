Журналісти розкрили, чим займається Єрмак у Києві після відставки

Головне:

Адвокат Єрмака літав до Ізраїлю разом із послом України, де контактував з адвокатом бізнесмена Міндіча.

Єрмак у Києві зустрічався з радником президента Камишиним та секретарем РНБО Умєровим.

Ексголова ОП щодня він проводить по 2 години у спортзалі, який, імовірно, розташований на державних об'єктах.

Рівень охорони Єрмака залишається надзвичайно високим.

Колишній голова ОП уникає публічності. Журналісту УП вдалося перестріти його на вулиці, проте жодних коментарів Єрмак не надав.

Адвокат Єрмака літав до Ізраїлю разом із послом

За даними журналістів, адвокат колишнього голови ОП Ігор Фомін, відвідував Ізраїль, де зустрічався з адвокатом фігуранта справи "Мідас" бізнесмена Тимура Міндіча. До Тель-Авіва Фомін летів разом із послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.

Перед цим, 15 січня Єрмак зустрічався з Корнійчуком неподалік Офісу президента. А 25 січня з Кишинева до Тель-Авіва вилетів рейс, на борту якого перебували Корнійчук і Фомін.

Після прильоту посол на службовому авто відвіз Фоміна до готелю в Герцлії, де мешкає Міндіч, а наступного дня знову приїжджав туди. Джерела УП у політичних колах стверджують, що Корнійчук доправив адвоката Єрмака на перемовини, пов’язані зі справою Міндіча.

УП не має підтвердження, що Фомін зустрівся безпосередньо з Міндічем, однак відомо про його зустріч з ізраїльським юристом Борисом Лемпером, якого джерела видання називають адвокатом бізнесмена.

Фомін перебував в Ізраїлі кілька днів і повертався також на автомобілі з дипломатичними номерами посольства.

Міндіч на запитання УП не відповів, але запросив журналіста видання Михайла Ткача на інтерв’ю.

Своєю чергою Корнійчук підтвердив спільний переліт із Фоміним та заявив, що вони давно знайомі, однак заперечив будь-яку роль у організації зустрічей.

Зустрічі з Камишиним та Умєровим

УП також дізналося, що радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин продовжує спілкуватися з колишнім головою ОП.

27 січня 2026 року Камишин відвідував офіс Єрмака в центрі Києва. Він зайшов із блокнотом і залишив будівлю приблизно за годину, після чого звідти поїхав і сам ексголова ОП.

У коментарі УП Камишин сказав, що міг бути на цій зустрічі, але не пам’ятає, що саме обговорювалося. Він наголосив, що ці питання не стосувалися оборони чи контрактів.

На запитання про подальші контакти з Єрмаком Камишин відповів ствердно, зазначивши, що вони час від часу спілкуються, але кількість таких зустрічей назвати не зміг.

Журналісти також зафіксували, що ввечері 30 січня колишній керівник ОП приїздив до житлового комплексу, де мешкає секретар РНБО Рустем Умєров, і перебував там близько трьох годин.

У коментарі УП Умєров підтвердив зустріч і зазначив, що вони спілкувалися приблизно годину на загальні теми - про життя, роботу та події в країні. Він також заявив, що Єрмак не впливає на його рішення чи діяльність.

Охорона та спортзал

Видання розповідає, що Єрмак у Києві веде закритий спосіб життя та щодня проводить близько двох годин у спортзалі.

Перед кожним його виходом з автомобіля охорона ретельно перевіряє територію, через що він інколи змушений чекати в машині до 10-15 хвилин.

Як випливає з розслідування, рівень безпеки навколо Єрмака є надзвичайно високим: його постійно супроводжує численна охорона, яка самостійно відкриває і закриває приміщення для тренувань, забезпечуючи повну ізоляцію.

За спостереженнями журналістів, Єрмак уникає публічності, а місце його тренувань, імовірно, розташоване на державній території або в межах урядових об’єктів.

Журналісту Михайлу Ткачу вдалося зустріти Єрмака після спортзалу, але той не дав жодних коментарів, сів у автівку та поїхав.

Обшуки у Єрмака та його відставка

28 листопада 2025 року НАБУ та САП провели обшуки в офісі тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Антикорупційні органи заявили, що слідчі дії були санкціоновані судом і відбувалися в межах слідства.

За даними РБК-Україна, обшуки можуть бути пов’язані з розслідуванням справи "Мідас" про корупцію в енергетиці, у якій підозрюють співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та колишніх високопосадовців.

У ЗМІ та серед політиків з’явилися повідомлення, що на записах Міндіча фігурує персонаж "Алі-Баба", який нібито дає вказівки проти САП і НАБУ - припускається, що йдеться про Єрмака.

Того ж дня Єрмак подав заяву про відставку, яку підписав президент Володимир Зеленський.

29 листопада колишній голова ОП повідомив New York Post, що "йде на фронт" і готовий до будь-яких репресій.

Станом на 15 січня директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що підозра Єрмаку не оголошена.

Наприкінці січня Єрмак поновив право на адвокатську діяльність.