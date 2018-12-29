Журналиста Сущенко поместили в карцер в российской тюрьме

Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Сущенко поместили в карцер накануне Нового года

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, поместили в карцер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой в Facebook.

Денисова рассказала, что сотрудники колонии заставляют Сущенко просыпаться раньше всех узников - в 5 утра и изымают постельные принадлежности.

"И это жестокое обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - добавила она.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием "немедленно выяснить основания размещения Романа в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца".

Напомним, 23 ноября Романа Сущенко в колонии посетил адвокат. Тогда Сущенко рассказал, что с здоровьем у него "более-менее в порядке", и что он ждет решения вопроса об обмене.

РБК-Украина сообщало, что врачи поставили Сущенко диагноз "артериальная гипертензия" и рекомендуют отвезти его на обследование в другой город.

Корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали на территории России 30 сентября 2016 года и обвинили в шпионаже. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.