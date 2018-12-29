Журналіста Сущенка помістили до карцеру в російській в'язниці

Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Сущенка помістили до карцеру напередодні Нового року

Українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно утримують у російській в'язниці, помістили до карцеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію уповноваженої з прав людини Верховної ради Людмили Денисовою у Facebook.

Денисова розповіла, що співробітники колонії примушують Сущенка прокидатися раніше усіх в’язнів - о 5 ранку та вилучають постільні речі.

"І це нелюдське поводження з нашим Романом відбувається напередодні новорічних свят", - додала вона.

Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою "негайно з’ясувати підстави поміщення Романа до карцеру та здійснити необхідні дії щодо відновлення порушених прав українця".

Нагадаємо, 23 листопада Романа Сущенка у колонії відвідав адвокат. Тоді Сущенко розповів, що із здоров'ям у нього "більш-менш в порядку", і що він чекає вирішення питання про обмін.

РБК-Україна повідомляло, що лікарі поставили Сущенку діагноз "артеріальна гіпертензія" та рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто.

Кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали на території Росії 30 вересня 2016 року і звинуватили в шпигунстві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили у РФ до 12 років тюрми.